Avatar: Seven Havens si svolge più di 200 anni dopo La leggenda di Korra

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Poiché Avatar: Seven Havens mostra un Avatar dominatore della terra e il successore del mantello di Korra, i fan immaginavano che la serie probabilmente si svolgesse tra sessanta e cento anni dopo gli eventi de La leggenda di Korra. Tuttavia, i co-creatori di Avatar hanno rivelato che esiste un salto temporale molto più grande di quello, che lascia il mondo in una posizione completamente diversa rispetto a prima.

"Avatar: Seven Havens si svolge circa 225 anni dopo la fine di Legend of Korra. Anche se il mondo è molto fantastico, è ancora fortemente influenzato dalle culture e storie AAPI e indigene," ha detto il produttore esecutivo Sehaj Sethi in un'intervista con Polygon. Il collega produttore esecutivo Ethan Spaulding ha aggiunto che vedremo un aspetto più fantasy nella serie, dato che il mondo è cambiato molto dai tempi di Korra.

Secondo il co-creatore Michael Dante DiMartino, l'idea di Seven Havens era creare una serie di misteri che lo spettatore avrebbe visto risolti durante la serie. "Questa idea è nata dall'ambientazione e dal desiderio di immergere lo spettatore in un mondo che aveva vissuto un evento catastrofico. Poi abbiamo lanciato idee su quale tipo di Avatar avrebbe avuto più senso in questo mondo. Abbiamo scelto Pavi, una ragazza che vive nascosta e che è più giovane sia di Aang che di Korra. Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante inserire questo personaggio dal cuore gentile in un mondo che non solo era sull'orlo del collasso, ma i cui cittadini disprezzavano l'Avatar," ha spiegato DiMartino.

"La scelta di farla diventare così sfavorita ci ha dato molto potenziale drammatico che avrebbe potuto sostenere una serie. All'inizio abbiamo anche deciso che volevamo che fosse una serie più gialla rispetto alle ultime due stagioni, così che lo spettatore entrasse nella storia con molte domande: Com'è possibile che il mondo sia diventato così brutto? Perché tutti odiano l'Avatar? Come ha fatto Pavi a perdere la gamba? Vogliamo che il pubblico abbia sempre voglia di sapere di più."

Quindi, se pensavi che Korra avesse rovinato il mondo in poco tempo, sembra esserci stato un grande divario tra gli Avatar. Un tempo perfetto perché le persone diffondessero odio intorno al maestro dei quattro elementi.