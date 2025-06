Avatar: The Last Airbender In Concert sta arrivando in una città vicino a te

HQ

Sono passati 20 anni da quando Avatar: The Last Airbender ha debuttato e ha spazzato via così tanti. Mentre il futuro riserverà una seconda stagione della versione live-action di Netflix, un'altra serie di animazioni e anche una manciata di altri progetti, chi è alla ricerca di un po' di nostalgia può presto recarsi in una sala da concerto locale per assistere a uno spettacolo di persona dedicato alla serie.

Avatar: The Last Airbender In Concert è un evento globale che viene descritto come una "straordinaria performance orchestrale dal vivo dell'amata colonna sonora della serie, ora elevata con un'esperienza cinematografica irripetibile". Si tratta di un evento di due ore che attraverserà tutte e tre le stagioni dello show animato, offrendo "nuove sorprese, pezzi estesi e tocchi creativi aggiunti solo per questo tour fondamentale, offrendo ai fan un modo nuovo di vivere la storia che amano".

Il concerto vedrà l'esecuzione della leggendaria colonna sonora e della colonna sonora, tutte utilizzando "tamburi taiko ed erhu su archi svettanti e delicati fiati", e se questo suona eccitante, potresti essere interessato a sapere che il concerto arriverà in molte sedi in tutta Europa e nel mondo a partire da questo autunno.

Per il folk in Europa, ci sarà una data del tour nel 2025, con questa che sarà al Coliseum di Londra il 13 settembre. Tornerà poi nel continente dopo un massiccio tour negli Stati Uniti a marzo, dove possiamo aspettarci spettacoli in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, e poi di nuovo in diverse sedi su e giù per il Regno Unito. Per le varie date e luoghi, e anche la possibilità di accaparrarsi un biglietto, vai qui.

Annuncio pubblicitario: