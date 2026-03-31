Avatar: The Last Airbender torna su Netflix per la sua seconda stagione a giugno

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La prima stagione dell'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender è arrivata su Netflix e si è rivelata un tale successo che lo streamer ha rapidamente approvato altre due stagioni, che saranno sufficienti a completare la storia. Tuttavia, dato che questo rinnovo è arrivato dopo la messa in onda della prima stagione, abbiamo dovuto aspettare a lungo per il secondo giro di episodi, con oltre due anni già passati tra queste due stagioni.

Sappiamo da tempo che la seconda stagione sarebbe andata in onda nel 2026 e ora Netflix è pronta a dirci esattamente quando il prossimo lotto di episodi debutterà sulla piattaforma di streaming. È relativamente presto, dato che la data di anteprima della seconda stagione di Avatar: The Last Airbender è prevista per giugno.

La data esatta è il 25 giugno, quando Aang e la banda torneranno e continueranno i loro sforzi per combattere la Nazione del Fuoco e unire le altre nazioni nella loro lotta per riconquistare e proteggere la terra. Per quanto riguarda ciò che la prossima stagione approfondirà, la sinossi spiega quanto segue.

"Dopo una vittoria agrodolce che salva la Tribù dell'Acqua del Nord dalla Nazione del Fuoco invasiva, l'Avatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley) si riorganizzano e partono per una missione per convincere l'elusivo Re della Terra ad aiutare nella loro battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim).

"Il loro viaggio verso l'impenetrabile città di Ba Sing Se, casa del Re della Terra, è insidioso ma anche fruttuoso - Aang scopre Toph (Miyako), una giovane audace maestra del dominio della terra, e la convince ad aiutarlo ad aggiungere il dominio della terra ai suoi poteri di dominio dell'aria e dell'acqua."

È arrivato un nuovo trailer per la seconda stagione, che potete vedere qui sotto. Per quanto riguarda il momento in cui debutterà la terza stagione, Netflix non ha ancora affrontato questo argomento, ma la seconda e la terza stagione sono state girate consecutivamente, con la produzione dell'ultima stagione già conclusa.

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