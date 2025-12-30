Avengers: Doomsday mostra il primo sguardo su Thor nel nuovo teaser trailer

HQ

Sapevamo che i fratelli Russo avevano preparato diversi teaser trailer per Avengers: Doomsday da mostrare prima di Avatar: Fuoco e Cenere, ma cosa ci avrebbero dato in assaggio? Alcuni di questi sono trapeli prima che Disney ci desse ufficialmente il primo sguardo al ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers una settimana fa, quindi continuiamo con un altro Chris.

Marvel ha pubblicato il secondo teaser di Avengers: Doomsday, e questo è tutto incentrato su Thor interpretato da Chris Hemsworth. Apparentemente non dovremmo aspettarci che sia così leggero come nei film di Taika Waititi, dato che il dio norreno vuole solo tornare da sua figlia e darle il mondo pacifico che non ha mai avuto.

Vedremo se questo è un buon o cattivo presagio quando Avengers: Doomsday debutterà il 16 dicembre 2026.