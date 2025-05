Avengers: Doomsday - Nuove voci suggeriscono un cast stellare

HQ

Come molti di voi probabilmente ricorderanno, diversi membri del cast del prossimo Avengers: Doomsday sono stati rivelati durante un evento importante qualche settimana fa. Ma anche se sono stati annunciati molti nomi, era lontano dalla scaletta completa – e ora stanno iniziando a girare un sacco di nuove voci su chi altro potrebbe unirsi al film.

Il noto insider Jeff Sneider ha recentemente menzionato nomi come Mark Ruffalo (Hulk), Brie Larson (Captain Marvel), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco) e Tatiana Maslany (She-Hulk) come potenziali aggiunte. Durante un episodio di The Hot Mic, ha snocciolato una lunga lista di nomi, tra cui:

Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner / Hulk, Benedict Wong nei panni dello Stregone Supremo Wong, Brie Larson nei panni di Carol Danvers / Captain Marvel, Don Cheadle nei panni di James Rhodes / War Machine, Karen Gillan nei panni di Nebula, Jeremy Renner nei panni di Clint Barton / Occhio di Falco, Iman Vellani nei panni di Kamala Khan / Ms. Marvel, Danai Gurira nei panni di Okoye, Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Ke Huy Quan nei panni di Ouroboros, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, Will Poulter nei panni di Adam Warlock, Dominique Thorne nei panni di Riri Williams / Ironheart, Xochitl Gomez nei panni di America Chavez, Sophia Di Martino nei panni di Sylvie, Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters / She-Hulk, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams / Wonder Man, Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang, Wunmi Mosaku nei panni di B-15, Lashana Lynch nei panni di Maria Rambeau, Famke Janssen nei panni di Jean Grey, Halle Berry nei panni di Ororo Munroe / Storm, Kai Zen nei panni di Phyla, Owen Wilson nei panni di Mobius, Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Charlize Theron nei panni di Clea, Benedict Cumberbatch nei panni del dottor Stephen Strange, Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter, Chris Evans nei panni di Steve Rogers, Bradley Cooper nei panni di Rocket Raccoon, Vin Diesel nei panni di Groot e Maria Bakalova nei panni di Cosmo.

Il film – che attualmente sarà presentato in anteprima il 1° maggio del prossimo anno – si preannuncia come uno dei progetti Marvel più ambiziosi e ricchi di progetti di sempre. E se anche solo una frazione dei nomi che vengono lanciati in giro riusciranno effettivamente a entrare nel cast finale, sarà una vera delizia per i fan della Marvel.

Chi speri di vedere in Doomsday, oltre a quelli già confermati?