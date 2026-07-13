Avengers: Doomsday rivela concept art ufficiale

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Sappiamo che il cast di Avengers: Doomsday è molto ricco da tempo, ma se volete ricordare quanti eroi ci saranno in questo film, allora vi conviene dare un'occhiata ai nuovi concept art svelati per il film. Con quasi tutti gli eroi che si possono immaginare che potrebbero comparire per combattere Doctor Doom, il cast di Doomsday si divide tra i Nuovi Vendicatori (e alcuni vecchi Vendicatori), i Fantastici Quattro e gli X-Men.

Alla nostra sinistra del concept art rivelato dall'artista Marvel Andy Park, vediamo Steve Rogers, Thor, i Thunderbolts e Ant-Man. Sotto la maschera di Doctor Doom appena rivelata, abbiamo il Gambito di Channing Tatum e una schiera di X-Men di ritorno, tra cui Ciclope, Mystique, Magneto, Bestia e il Professor X. A destra abbiamo i Fantastici Quattro, oltre a Shang-Chi, Shuri, M'Baku e il nuovo Capitan America Sam Wilson.

Ci sono alcuni eroi e personaggi notevolmente assenti nella concept art. Captain Marvel, per esempio, non si vede da nessuna parte. Nemmeno Spider-Man e Hulk. Dovremo vedere se appariranno nei trailer, o se la Marvel continuerà a riservare alcune apparizioni come sorprese quando il film uscirà questo dicembre.