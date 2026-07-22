Avengers: Doomsday trailer è il secondo lancio di trailer più grande nella storia

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Dite quello che volete sul fatto che l'MCU non sia più un attiro immediato come una volta, ma non c'è nulla che susciti l'interesse delle persone come un grande film di squadra di supereroi. O, forse più precisamente, un grande trailer di un film di squadra di supereroi. Siamo ancora scossi da tutta l'azione del trailer Avengers: Doomsday , e nei giorni successivi alla sua prima uscita, è già salito velocemente diventando il secondo lancio di trailer più grande di sempre.

Come riportato da Variety, il trailer Avengers: Doomsday ha raccolto 503 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme in 24 ore. Questo è solo dietro al trailer di Spider-Man: Brand New Day, che ha raccolto 719 milioni di visualizzazioni, un record che non vediamo essere battuto da tempo.

Avengers: Doomsday dà ufficialmente il via alla prossima fase dell'MCU, con noi che torniamo un anno dopo per la trama di Secret Wars. Nel trailer avevamo molti teaser, probabilmente portando i fan a guardarlo più volte per essere sicuri di aver visto tutto. Dato che mancano ancora alcuni mesi all'uscita di Doomsday questo dicembre, siamo certi che presto avremo un altro trailer, ma forse non un altro record come questo.