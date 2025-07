Avengers: Secret Wars riavvierà l'MCU secondo Kevin Feige

È un punto stanco da superare, ma nonostante gli scorci di glorie passate di tanto in tanto, l'MCU non è sembrato lo stesso a molti fan da quando Avengers: Endgame ha legato la trama di Thanos e molte delle storie del nostro cast principale.

L'uso di più linee temporali e universi non ha esattamente aiutato i fan a investire nelle nuove fasi del MCU, e sembra che il capo della Marvel Kevin Feige ne sia consapevole. Parlando con Deadline, ha spiegato che mentre gli universi multipli continueranno ad essere i protagonisti principali fino a Avengers: Secret Wars, è allora che vedremo il ritorno di "linee temporali singolari", poiché quel film è destinato a riavviare il MCU.

Feige ha anche grandi piani per la continuazione del MCU. Il suo contratto potrebbe scadere tra due anni, ma vuole che questa franchigia duri molto, molto più a lungo. "Voglio fare grandi film per un grande pubblico tra dieci o 15 anni? Sì, è tutto quello che voglio fare. La Marvel è un ottimo modo per farlo", ha detto.

Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.