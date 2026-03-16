Avere Daniil Medvedev di nuovo a questo livello è "fantastico per lo sport", dice Jannik Sinner

HQ

Daniil Medvedev ha sorpreso Carlos Alcaraz in semifinale ma poi ha perso la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner, che ha giocato a un ottimo livello contro l'italiano, che lo ha battuto solo in due tie-break molto combattuti. Lo spagnolo e numero 1 del mondo ha detto di essere rimasto sorpreso dall'aggressività di Medvedvev. "Non ho mai visto, ad essere onesto, Daniil giocare così".

Jannik Sinner è stato altrettanto solidale con il suo rivale nell'intervista post-partita, dicendo che "il tennis ha bisogno di lui". "Sento che sta giocando un tennis, un ottimo gioco", ha detto Sinner. "Non dobbiamo dimenticare che è un campione del Grande Slam e questo ha un motivo. Ha giocato un ottimo tennis, servendo molto bene, e io ho faticato a rispondere, soprattutto sul ritorno al secondo servizio (tramite Tennis365).

"Credo davvero che il tennis abbia bisogno di lui. Ha uno stile di gioco molto unico. Rivederlo a questo livello è fantastico. Sta migliorando molto. Giocatore molto aggressivo alla fine. Ha due stili di gioco diversi al servizio e al ritorno. Quindi devi affrontare questa cosa. È fantastico per lo sport averlo di nuovo a questo livello."

Grazie al secondo posto, Medvedev tornò nella top 10. Il giocatore russo trentenne, che vive a Monte-Carlo, è stato numero 1 al mondo nel 2022, poco dopo aver vinto gli US Open 2021, ed è stato finalista tre volte agli Australian Open e alle ATP Finals 2020. Nel 2026 ha già vinto i titoli di Brisbane (ATP 250) e Dubai (ATP 500), e Indian Wells è stata la sua prima finale Masters 1.000 dal 2024. Diventerà una minaccia importante per Alcaraz e Sinner nel 2026?

Ulteriori letture: Come cambia la classifica ATP dopo Indian Wells 2026 per Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...