Avowed arriverà su PS5 a febbraio
"Skyrim Jr." di Obsidian e nominato come Gioco dell'Anno è stato un'esclusiva per console Xbox da meno di un anno.
Molti giochi di Xbox Game Studios arriveranno su PlayStation 5 quest'anno. Sapevamo già di South of Midnight, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 e Starfield. Ora abbiamo una data per un altro titolo molto richiesto.
Obsidian rivela che Avowed arriverà su PS5 il 17 febbraio. Questa versione del già straordinario gioco sfrutterà il controller DualSense, oltre a presentare alcuni miglioramenti non specificati sulla PS5 Pro.
Potrebbe significare che l' "aggiornamento più ampio" promesso, anche promesso per febbraio, arriverà lo stesso giorno? Avrebbe sicuramente senso, quindi aspettatevi altre notizie a riguardo nel prossimo futuro.