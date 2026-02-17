Avowed (PS5)

HQ

Obsidian Entertainment ha avuto un 2025 intenso. Prima hanno rilasciato Avowed su Xbox e PC a febbraio, poi Grounded 2 è uscito in Early Access a luglio, e a ottobre hanno lanciato un altro gioco di ruolo, The Outer Worlds 2, per Xbox, PlayStation e PC. Ora, esattamente un anno dopo il suo lancio su Xbox Series X/S e PC, Avowed arriverà su PlayStation 5.

Prima di tutto, dobbiamo chiarire che questa non è una recensione completa e approfondita di Avowed e di tutte le meccaniche del gioco, ma piuttosto un controllo sulla versione PlayStation 5 e uno sguardo alle nuove funzionalità e ai nuovi contenuti del gioco ora che è arrivato sulla piattaforma Sony. Se vuoi una recensione completa e approfondita di Avowed, ti consigliamo di leggere la nostra eccellente recensione della versione Xbox Series X/S.

Facciamo una breve panoramica di cosa si tratta Avowed. È un classico gioco di ruolo in prima persona occidentale ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, Eora. Interpreti un emissario reale che arriva nelle Terre dei Vivi per indagare e combattere la Piaga dei Sogni, una piaga sconosciuta che minaccia di diffondersi nel resto del continente se non si fa nulla. Rispetto ad altri giochi dell'universo di Pillars of Eternity, Avowed ha aumentato sia il combattimento ricco d'azione sia i dialoghi spesso arguti e ben scritti.

Dopo un inizio leggermente lento e un tutorial, la storia principale prende rapidamente velocità ed è arricchita da diverse ottime missioni secondarie. Il mondo è ancora emozionante e vivo, ed è chiaro che Obsidian sa davvero come costruire un mondo fantasy. Ci sono molti luoghi e aree da esplorare, e il gioco spesso premia la tua curiosità quando ti allontani un po' dal percorso battuto.

Ho giocato a Avowed quando è uscito su Xbox Series X/S l'anno scorso, e quando ho avviato la versione PlayStation 5, sono rimasto un po' sorpreso da quanto mi abbia davvero attirato di nuovo l'attenzione. Avowed si gioca altrettanto bene quanto su Xbox Series e PC, ed è comunque un gioco di ruolo ben funzionante che soddisfa la maggior parte delle caselle importanti per i giochi di questo genere. Le poche debolezze del gioco, come il fatto che tutto può diventare un po' monotono lungo il percorso e che i tempi di caricamento sono più lunghi di quanto ci si aspetterebbe dai giochi del 2025/2026 (anche se senza essere eccessivamente lunghi), sono ancora presenti, e in questo senso la versione PS5 è molto simile a quelle delle altre piattaforme.

Su PlayStation 5, il gioco offre tre diverse impostazioni grafiche tra cui scegliere: Qualità (30fps, qualità grafica superiore), Bilanciato (40fps, che richiede uno schermo a 120Hz) e Prestazioni (60fps, qualità grafica inferiore). Ho giocato in modalità Performance su PlayStation 5 Pro e la maggior parte del tempo ha funzionato fluidamente e senza problemi (tranne qualche tipico scattio di Unreal Engine 5 di tanto in tanto) e la grafica funziona ancora bene ed è spesso più colorata rispetto ad altri giochi di questo tipo.

La versione PlayStation 5 include tutti gli aggiornamenti precedenti del gioco, oltre al grande nuovo Anniversary Update, che sarà rilasciato in concomitanza con l'arrivo del gioco su PlayStation 5. Questo nuovo aggiornamento include una modalità New Game+, in cui puoi iniziare una nuova partita con tutti i tuoi oggetti e abilità (ma non i tuoi poteri divini), una modalità Foto (piuttosto basilare), nuove armi, tre nuove razze giocabili (Nani, Orlans e Aumaua), altre funzionalità divine, oltre ad aggiornamenti e aggiustamenti al sistema di combattimento.

Ora è anche possibile cambiare aspetto a metà gioco tramite uno Specchio Magico nella tenda del tuo campo, puoi potenziare l'equipaggiamento sui banchi da lavoro sparsi per il mondo di gioco, e sia i dialoghi che la grafica sono stati leggermente aggiornati. Queste aggiunte e miglioramenti fanno tutte parte dell'Anniversary Update, incluso nella versione PlayStation 5 e che arriverà anche su Xbox e PC come aggiornamento gratuito contemporaneamente all'uscita della versione PlayStation 5 il 17 febbraio.

Avowed è ancora un eccellente gioco di ruolo che, come detto prima, mi ha ritrascinato nel mondo magico. È anche un gioco che rispetta il tuo tempo, poiché può essere completato in circa 30-40 ore, a seconda di quanto sei curioso del mondo che ti circonda, ed è in realtà un delizioso "piccolo snack" se ti piacciono i giochi di ruolo fantasy che non devi dedicare mesi a provare.

Se sei un possessore di PlayStation che ha puntato Avowed su Xbox e PC, ora hai l'opportunità di immergerti nell'avventura qui, e puoi farlo con sicurezza. Rimane comunque un eccellente gioco di ruolo fantasy, e è stato migliorato solo dal grande Anniversary Update, incluso nella versione PlayStation 5 al lancio. Il gioco sarà lanciato anche a un prezzo ragionevole di £40.

Se vuoi saperne di più su Avowed, puoi leggere la nostra recensione completa e approfondita della versione Xbox.