Avventuriero sui social media noto come 'Spider-Man dello Yemen' muore scalando un cratere vulcanico

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Un uomo di 30 anni, molto famoso sui social media e talvolta conosciuto come lo Spider-Man dello Yemen per le sue avventurose salite in montagne e formazioni rocciose senza dispositivi di sicurezza, è morto cadendo da 120 metri e 393 piedi di altezza mentre scalava una diga di Hardah, un cratere vulcanico nel Governatorato di Dhamar, a sud dello Yemen, venerdì scorso.

L'uomo, Al-Qaqa Ibn Antar, 30 anni, è caduto dopo aver perso la presa destra ed è caduto, secondo un video pubblicato sui social media e ampiamente diffuso sui social media. L'Autorità di Difesa Civile organizzò un'operazione di ricerca e soccorso durata quattro ore, complessa a causa della posizione. Il corpo di Antar, trovato a 30 metri sotto l'acqua, fu trasportato via aereo.

Spider-Man dello Yemen era molto famoso sui social media per le sue acrobazie temerarie, ma l'Autorità di Difesa Civile yemenita invitava chi arrampica e pratica sport d'avventura a rispettare le procedure di sicurezza e a usare l'attrezzatura protettiva adeguata per evitare incidenti simili.