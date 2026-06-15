Avventuriero sui social media noto come 'Spider-Man dello Yemen' muore scalando un cratere vulcanico
L'Autorità per la Difesa Civile ha avvertito dei pericoli dell'arrampicata senza l'attrezzatura protettiva.
Un uomo di 30 anni, molto famoso sui social media e talvolta conosciuto come lo Spider-Man dello Yemen per le sue avventurose salite in montagne e formazioni rocciose senza dispositivi di sicurezza, è morto cadendo da 120 metri e 393 piedi di altezza mentre scalava una diga di Hardah, un cratere vulcanico nel Governatorato di Dhamar, a sud dello Yemen, venerdì scorso.
L'uomo, Al-Qaqa Ibn Antar, 30 anni, è caduto dopo aver perso la presa destra ed è caduto, secondo un video pubblicato sui social media e ampiamente diffuso sui social media. L'Autorità di Difesa Civile organizzò un'operazione di ricerca e soccorso durata quattro ore, complessa a causa della posizione. Il corpo di Antar, trovato a 30 metri sotto l'acqua, fu trasportato via aereo.
Spider-Man dello Yemen era molto famoso sui social media per le sue acrobazie temerarie, ma l'Autorità di Difesa Civile yemenita invitava chi arrampica e pratica sport d'avventura a rispettare le procedure di sicurezza e a usare l'attrezzatura protettiva adeguata per evitare incidenti simili.