Avviso di avviso: La finale di Champions League tra PSG e Arsenal inizia domattina, ecco perché

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Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno nella finale della Champions League 2025/26 sabato 30 maggio al Puskás Aréna di Budapest, e per la prima volta la partita si giocherà nel pomeriggio invece che la sera. L'orario abituale di inizio, 21:00 CEST, 20:00 BST, è stato anticipato di tre ore, alle 18:00 CEST, 17:00 BST.

L'UEFA l'ha annunciata lo scorso agosto, citando alcune ragioni, principalmente per renderla più accessibile e inclusiva, offrendo ai tifosi "l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e famiglia, riflettendo sulla partita della stagione", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Čeferin. Per i tifosi che si recano allo stadio, specialmente quelli con bambini, sarà più facile andare e uscire: migliori trasporti pubblici e maggiore sicurezza durante il giorno, mentre le città ospitanti troveranno più facile organizzare le migliaia di tifosi e beneficiaranno dell'impatto economico dei festeggiamenti, dato che la maggior parte dei bar e ristoranti sarà ancora aperta alla fine della partita.

È il cambiamento più grande da quando la finale di Champions League è passata dalla settimana infrasettimanale al sabato (che è avvenuta per la prima volta nel 2010). Quindi, se volete guardare la finale domani sabato, ricordate che inizia alle 18:00 CEST, alle 17:00 BST. Cosa ne pensi di questo cambiamento?