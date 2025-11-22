Avvistamenti di droni costringono a una chiusura di ore all'aeroporto di Eindhoven

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il traffico aereo all'aeroporto di Eindhoven è stato interrotto per diverse ore sabato sera dopo molteplici avvistamenti di droni, ha confermato il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans su X.

Le operazioni sono riprese intorno alle 23:00 ora locale, circa due ore dopo le prime segnalazioni di interruzioni. Il ministro della difesa olandese Brekelmans ha detto che l'esercito "ha preso misure" ma ha rifiutato di condividere dettagli per motivi di sicurezza.

Eindhoven serve sia come aeroporto civile che militare. L'incidente è seguito a un'intrusione separata di droni venerdì, quando l'esercito olandese ha usato armi contro droni avvistati sopra la base aerea di Volkel, a circa 40 chilometri da Eindhoven.

Ruben Brekelmans su X:

"Sono stati avvistati diversi droni all'aeroporto di Eindhoven. Il traffico aereo civile e militare è quindi stato sospeso. Le risorse della Difesa contro i droni sono pronte a intervenire. Polizia e KMar sono anch'essi presenti. Ulteriori indagini sono in corso e agiremo dove necessario."

"Le operazioni di volo all'aeroporto di Eindhoven sono appena riprese. Il Ministero della Difesa ha preso misure, ma per motivi di sicurezza non può ancora condividere ulteriori informazioni sul modo in cui ciò è stato fatto. L'interruzione del traffico aereo con droni è inaccettabile. Quindi stiamo agendo contro di essa."