Avvocato portato in tribunale per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale... Quindi viene sorpreso a usare l'IA mentre si difende e non usa l'IA

New York. Se pensavate che l'uso dell'intelligenza artificiale nei documenti giudiziari fosse rischioso, immaginate di essere scoperti e poi di usare di nuovo l'intelligenza artificiale per spiegare che non l'avevate usata in primo luogo. E poi essere beccato di nuovo. Ebbene, questo è esattamente quello che è successo a Michael Fourte, un avvocato di New York.

La saga (riportata per la prima volta da 404 Media) è iniziata quando Fourte è stato sorpreso a presentare documenti giudiziari pieni di allucinazioni, tutte generate da... Intelligenza artificiale. Piuttosto che ammettere il suo errore, Fourte cercò di spiegarsi. Unico problema? Anche la spiegazione è stata redatta da AI.

Il giudice Joel Cohen non è rimasto impressionato. Nella sua sentenza, Cohen ha sottolineato l'ovvio: Fourte si è affidato a un'IA non controllata per difendere il suo uso di IA non controllata. Traduzione: ha cercato di usare un robot per spiegare perché il robot ha fatto un pasticcio in primo luogo.

Il dramma non si è fermato qui. Dopo che i querelanti hanno segnalato gli errori, Fourte ha insistito sul fatto che l'intelligenza artificiale non era nemmeno coinvolta, ha chiesto prove e ha affermato che i casi non erano stati inventati. "I casi non sono affatto inventati", ha detto, nonostante siano molto inventati, ovviamente.

Alla fine, ha ammesso di aver usato l'intelligenza artificiale, ha rivendicato la "piena responsabilità" e contemporaneamente ha cercato di incolpare il suo team. Alla fine, il tribunale ha concesso sanzioni contro Fourte, dimostrando che c'è davvero un limite a quanto le scuse dell'IA possono arrivare in tribunale. Un ammonimento per gli avvocati...