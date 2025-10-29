Awaysis promette co-op e battaglie come non siamo mai sembrati prima

I cosiddetti dungeon crawler sono sempre popolari, ma lo sviluppatore 17-Bit (specializzato in azione di ispirazione retrò) ora vuole rinfrescare il concetto e ha quindi annunciato Awaysis - un dungeon brawler.

Dietro il titolo, troviamo un'avventura per un massimo di quattro persone (sia insieme che l'una contro l'altra), dove il grande colpo di scena è il combattimento basato sulla fisica. Nel comunicato stampa, gli sviluppatori scrivono che porta a un'avventura che "si svolge come nient'altro che tu abbia mai provato" e che è "un nuovo tipo di gioco d'azione".

Il gameplay sarà anche accompagnato da una musica meravigliosa, poiché "Il leggendario Chip Tanaka (Metroid, EarthBound, Super Smash Bros. Brawl) ha fatto la sua magia per creare una colonna sonora schiacciante per la colonna sonora della tua avventura".

Se questo suona come divertente, dai un'occhiata al trailer qui sotto. Awaysis uscirà nel 2026 per PC, PlayStation e Xbox e sarà incluso in Game Pass fin dal primo giorno.