(Axios) Trump a Netanyahu: "che cazzo stai facendo, tutti odiano Israele per questo motivo"

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Secondo Axios, e tramite ElMundo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe rimproverato duramente il leader israeliano Benjamin Netanyahu in una chiamata riguardo ai recenti attacchi al Libano, attacchi che, come riportato ieri, potrebbero far crollare l'attuale cessate il fuoco.

Il rapporto afferma che Trump è esploso contro Netanyahu, accusando con rabbia il primo ministro israeliano di aver peggiorato la crisi attuale, isolato Israele a livello globale e, ancora una volta, messo a rischio gli sforzi degli Stati Uniti per mantenere vivi i colloqui di pace con l'Iran.

La presunta chiamata sembra riflettere la frustrazione a Washington per la recente escalation di Israele. Secondo il rapporto, Trump voleva e in realtà spinse Netanyahu a indire un importante attacco pianificato su Beirut, avvertendo che bombardare la capitale avrebbe ulteriormente danneggiato la reputazione internazionale di Israele. Citazioni presumibilmente letterali della chiamata erano le seguenti:

"Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo." Con una seconda fonte che aggiunge che a un certo punto Trump urlò: "Che cazzo stai facendo?"

Tuttavia, il messaggio pubblico di Trump rimane contraddittorio. In commenti separati, ha detto che non gli importava se i colloqui di pace con l'Iran fossero terminati, poi ha poi affermato che le cose sembravano andare bene e che un accordo per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz potrebbe arrivare nei prossimi giorni.