Ayaneo Next 2 offre giochi PC portatili premium per la cifra di £3.300/€3.700

HQ

I dispositivi portatili per PC continuano a invadere il mercato, solitamente piuttosto lussużi con prestazioni davvero performanti, rafforzati dal fatto che Microsoft ha creato una buona interfaccia utente a questo scopo. Questo significa che spesso sono costosi da acquistare, ma abbiamo comunque alzato un po' di più le sopracciglia quando abbiamo sentito parlare del prezzo di Ayaneo Next 2.

L'azienda ha lanciato una campagna su Indiegogo per chiunque voglia il dispositivo, e si scopre che chiunque voglia acquistare il modello di fascia alta in un negozio dovrà spendere 4.299 dollari (circa equivalenti a 3.300 sterline/3.700 euro). Al momento, però, c'è un'offerta Early Bird che significa che si paga "solo" 3.499 dollari per il modello Ryzen AI Max+ 395 con schermo OLED da 9,06 pollici fino a 165 Hz, 128 GB LPDDR5X e 2 TB NVMe PCIe 4.0, completo di una batteria impressionante da 116 Wh. Il peso di questa bestia è di 1,5 chili.

In altre parole, l'Ayaneo Next 2 sembra destinato a diventare una potenza rara prima, con l'obiettivo chiaro di puntare al segmento premium. Sicuramente potrai goderti i titoli AAA senza problemi, ma preparati a pagare per questo.

Vieni qui a sbavare davanti al dispositivo, e se ieri hai vinto alla lotteria, forse dovresti cogliere l'occasione per premere il grilletto?