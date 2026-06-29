AYANEO Pocket Micro 2 è ora disponibile

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AYANEO Pocket Micro 2 è già disponibile, ed è chiamato "The Next-Gen Mini Horizontal Retro Gaming Powerhouse" sul sito ufficiale. L'AYANEO Pocket Micro originale era una console portatile ispirata a Android e retro del 2024, il cui design ha ammesso di ricordare il Game Boy Micro. Un anno dopo AYANEO ha rilasciato una versione rivista del dispositivo, chiamata AYANEO Pocket Micro Classic.

Ma ora è arrivato AYANEO Pocket Micro 2.

Come riportato da Time Extension, il nuovo design assomiglia molto all'originale Pocket Micro, ma questa volta è leggermente più elegante, essendo più un'evoluzione che un vero e proprio restyling. Il dispositivo portatile sarà dotato di un processore Snapdragon Custom Class 865 con GPU Adreno 650, con un miglioramento del 220% rispetto al Pocket Micro originale.

Ci sono 3 opzioni di colore e 3 configurazioni.