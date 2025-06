Ayaneo presenta il palmare a doppio schermo ribaltabile, perfetto per coloro che desiderano attingere alla nostalgia del Nintendo DS

HQ

Ayaneo sta cercando di ampliare la sua lista di dispositivi di gioco portatili, presentando al mondo un dispositivo che senza dubbio attirerà l'attenzione dei fan di Nintendo DS. Conosciuto come Flip 1S DS, questo gadget è un'evoluzione dell'attuale modello a doppio schermo e schermo ribaltabile di Ayaneo e questo è anche un'opzione alternativa con una tastiera al posto del secondo schermo.

Si tratta di un gadget basato su Windows che offre un pannello OLED da 7" a 144 Hz in grado di raggiungere una luminosità massima di 800 nits ed è abilitato per l'HDR. Il secondo schermo è un display HD 3:2 da 4,5" più piccolo che può accompagnare il display principale. Per il resto, il dispositivo ha un lato A CNC interamente in metallo e una cerniera regolabile in continuo, è alimentato da una CPU AMD Ryzen AI 9 HX370, offre una soluzione di raffreddamento a camera di vapore e ha un classico layout dei pulsanti oltre a joystick elettromagnetici e grilletti Hall Effect.

Il Flip 1S DS sarà presto disponibile per il preordine, con il prezzo esatto per il dispositivo non confermato e non annunciato al momento.

