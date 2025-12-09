B-e-e-t-l-e: Be Right Back è un'impresa di tastiere che utilizza "meccaniche di battitura inventive"

Cerchi qualcosa di un po' più insolito da giocare in futuro? Se così fosse, gli sviluppatori Paul and Viv potrebbero avere il progetto perfetto, poiché durante il Wholesome Snack Showcase, il duo ha condiviso un primo sguardo sulla prossima tastiera venture B-e-e-t-l-e: Be Right Back.

Questa è un'impresa di tastiera che utilizza quella che viene descritta come "meccaniche inventive di digitazione" per dare vita al suo mondo. Per quanto riguarda come questo si traduca nel gameplay, ci viene detto di aspettarci una premessa in cui l'uso della tastiera e le abilità di digitazione permetteranno all'eroe domestico Beetle di attraversare terre strane, incontrare nuovi amici, risolvere puzzle particolari e interagire con l'ambiente.

Dai un'occhiata al primo sguardo su B-e-e-t-l-e: Be Right Back qui sotto, prima del lancio finale del gioco su PC tramite Steam.