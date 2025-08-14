Baby Shark è stato scagionato dalle accuse di plagio in un caso giudiziario storico

HQ

Dopo sei lunghi anni, la Corte Suprema della Corea del Sud ha respinto l'accusa secondo cui i produttori della canzone Baby Shark avrebbero plagiato il lavoro di un compositore statunitense.

Pinkfong, la società sudcoreana che ha realizzato il brano Baby Shark, ha pubblicato il suo jingle orecchiabile nel 2016. Il compositore statunitense Jonathan Wright ha registrato una versione del brano nel 2011 e ha dichiarato di possedere i diritti d'autore dell'interpretazione.

Pinkfong ha detto che la sua versione era un arrangiamento di una canzone popolare che Wright aveva usato per la sua interpretazione, che era di pubblico dominio. La Corte Suprema sudcoreana ha stabilito che la versione di Wright della canzone "non aveva raggiunto un livello di alterazione sostanziale" rispetto alla canzone di pubblico dominio. Pertanto, la sua opera non poteva essere considerata protetta come una melodia separata dalla legge sul copyright.

Baby Shark ha accumulato più di 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube ed è diventato il video più visto sulla piattaforma nel novembre 2020. La canzone è in circolazione da decenni e ha guadagnato popolarità nei campi estivi statunitensi negli anni '70.

Wright aveva inizialmente creduto che Pinkfong andasse bene ad andare avanti e usare quella che sostiene essere la sua versione della canzone, fino a quando nel 2019 un partito politico sudcoreano è stato minacciato di un'azione legale per aver utilizzato la versione di Pinkfong.

"Le ruote nella mia testa iniziano a girare... Questo non significa che la mia versione ha anche la protezione del copyright?" Wright ha detto (tramite la BBC). Come si è scoperto, ciò non significava che la sua canzone fosse sotto la stessa protezione, ma a quanto pare la versione di Pinkfong lo è. Vai a capire.

