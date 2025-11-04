Babymetal e Resident Evil celebrano 30 anni di horror con la collezione di merchandising di Lady Dimitrescu

HQ

Sembra quasi insondabile, ma Capcom sembra aver completamente sottovalutato quanto sarebbe diventata popolare Lady Alcina Dimitrescu, l'iconica contessa vampira di Resident Evil Village. È scomparsa dall'avventura in modo irragionevole dopo aver dominato totalmente il marketing e l'hype pre-rilascio, e ancora oggi i fan continuano a implorare e implorare un ritorno.

Capcom è stata finora tiepida all'idea, ma non c'è dubbio che abbiano notato l'amore dei fan per Dimitrescu. Tramite Bluesky, è stato annunciato che il gruppo giapponese kawaii metal Babymetal e Capcom celebreranno il 30° anniversario della serie Resident Evil con una collezione esclusiva.

Il focus è su Lady Alcina Dimitrescu, ma non sappiamo ancora cosa conterrà effettivamente la collezione. Il lancio è previsto per la primavera del 2026, quindi speriamo di non dover aspettare molto per saperne di più.