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Che ti piaccia o meno guardare un film horror, è difficile trovare qualcuno che non sia stato affascinato dai mondi che il genere crea. Potrebbe essere un post-apocalisse in cui sopravvivere significa lottare con mostri marci affamati del cervello. Potrebbe essere un riflesso oscuro della nostra realtà, dove un uomo richiama le anime dei bambini in vita attraverso gli animatronici. Oppure, potrebbe essere la creazione di una raccolta di menti. Uno spazio infinito e liminale, che rende improvvisamente anche l'ambiente d'ufficio più sommesso un punto di terrore.

I Backrooms non sono la creazione di una sola persona. Almeno, la persona che ha scritto originariamente il greentext che li ha generati non è la stessa persona che ha realizzato il film di A24. Kane Parsons ammette di essere solo un narratore all'interno dell'universo Backrooms, ma grazie ai suoi video su YouTube è stato una parte fondamentale della legittimazione della creazione di internet come uno spazio inquietante, dove i nostri incubi più oscuri si nascondono dietro ogni angolo. A soli 19 anni, A24 gli ha dato 10 milioni di dollari e il compito di trasformare Backrooms in qualcosa di più di un semplice iceberg di internet su cui passare ore a esplorare.

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Basti dire che Parsons ha superato le aspettative, realizzando un film che evita di impantanarsi nel peso della lore Backrooms, concentrandosi invece principalmente su due personaggi: Clark, interpretato da Chiwetel Ejiofor, e Mary, interpretata da Renate Reinsve. Clark è un venditore di mobili sfortunato che una volta sognava di diventare architetto. Mary è la sua terapeuta, aiutandolo a superare il suo bere, le sue frustrazioni e i suoi schemi di autodistruzione. La sceneggiatura di Will Soodik è serrata, lascia molte cose non dette, ha fiducia che lo spettatore sia abbastanza intelligente e presta abbastanza attenzione tra i momenti in cui preferirebbe avere gli occhi coperti da capire i conflitti interiori tra Clark e Mary, e il significato del bagaglio individuale che portano con sé. Backrooms non si tratta solo di trasportarci in uno spazio dove le luci tremolano e le pareti sono gialle. Vale la pena abbandonare la lore che avrebbe impressionato i fan di internet per un film migliore, e Backrooms lo fa con facilità.

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Il film ci porta comunque al Backrooms, e quando lo fa, prende subito una piega terribilmente inquietante. Di solito non sono un tipo horror, quindi forse non ho la capacità di commentare cosa sia davvero spaventoso e cosa no, ma Backrooms ti mette così a disagio, giocherò con la tua immaginazione per tenerti teso ogni volta che senti quel ronzio sordo delle luci dell'ufficio che restano accese, che a volte puoi solo distogliere lo sguardo per fermare il battito del cuore. C'è un po' di discussione online sul fatto che il film non utilizzi tattiche horror tradizionalmente spaventose, ma il modo in cui Backrooms ti fa aspettare il peggio ogni volta che un personaggio svolta un angolo nello spazio liminale mi rimarrà più dentro di una donna fantasma sorridente e maliziosamente truccata di nero che mi fissa attraverso una finestra. L'uso del set reale e dello spazio Backrooms ' è incredibilmente ben fatto da tutti i coinvolti. L'ambiente è incredibilmente claustrofobico, e c'è sempre un punto buio o un angolo inesplorato dove qualcosa potrebbe nascondersi. L'ignoto in Backrooms potrebbe essere un po' più spaventoso delle entità che vediamo alla fine, ma l'inseguimento dell'ultima parte del film è un viaggio spaventoso carico di adrenalina, anche quando sappiamo con cosa abbiamo a che fare.

Ci sono molte scelte deliberate in Backrooms che si combinano per creare un insieme incredibilmente ben realizzato. La scenografia non si limita a scegliere uno spazio d'ufficio inquietante, la recitazione è completamente impegnata anche se si tratta di "solo un film horror su internet", l'uso o la sua assenza, i flashback, la musica e l'audio. Sembra che ogni elemento del film sia stato messo insieme con meticolosità in modo incredibilmente impressionante, anche se probabilmente non mi sottoporrò a riguardarlo per molto tempo. Ciò che è ancora più coinvolgente è che non tutto debba svolgersi al buio perché Backrooms diventi terrificante. Alcune delle inquadrature chiave che ricordo dal film si svolgono tutte sotto quella luce artificiale accecante, sempre tremolante sopra i confini della dimensione alternativa dimenticata.

Se ci fosse stata una cosa di Backrooms che avrei cambiato, sarebbe il ritmo degli ultimi trenta minuti del film. Sembra che costruiamo costantemente la tensione, solo per vedere l'ultima tappa sembrare che il tempo stia per scadere. Altri cinque o dieci minuti avrebbero potuto dare al film un po' più di tempo per esplorare e per chiarire qualche dettaglio in più con i personaggi che sarebbe stato bello vedere. Così com'è, sento che Mary è rimasta un po' poco sviluppata come persona. Clark è un personaggio scritto e interpretato in modo eccellente, ma il suo passaggio nel film sembra ancora una volta accompagnato da un po' di colpo di frusta, quasi come se l'ultima parte del film fosse un elemento aggiunto a forza, con un piccolo ma importante pezzo mancante nel mezzo. Altrimenti, Backrooms è un film incredibilmente ben prodotto, scritto, girato e recitato, con un horror che ti turba davvero, anche se l'idea di The Office ma spaventosa potrebbe non sembrare terrificante sulla carta.

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