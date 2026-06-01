Backrooms e Obsession dimostrano che l'horror sta prosperando al botteghino, anche d'estate

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Mancano ancora mesi a Halloween, ma sembra che la stagione delle spettramenti sia iniziata molto presto. Grazie a due giovani YouTuber diventati registi, il botteghino ha visto due delle sue storie di successo più grandi, una delle quali è stata uno dei film più redditizi di tutti i tempi.

Conosciamo Obsession da un po', e il pubblico mostra ancora il suo estremo affetto per l'horror con protagonisti Inde Navarrette e Michael Johnston. Il film ha visto un ulteriore aumento degli incassi al botteghino nel terzo weekend negli Stati Uniti, cosa semplicemente senza precedenti.

Ma il grande vincitore dell'ultimo weekend è stato il nuovo arrivato horror in Backrooms. Proveniente da Kane Parsons, ventenne, l'horror fantascientifico con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve ha incassato un totale globale di 118 milioni di dollari (tramite BoxOfficeMojo). Questo rende la più grande apertura di sempre per A24, e rende Parsons il regista più giovane ad aprire un film con oltre 100 milioni di dollari.

Entrambi questi film sembrano incredibilmente redditizi, con Backrooms che ha un budget di produzione di circa 10 milioni di dollari e Obsession realizzato con soli 750.000 dollari. D'altra parte, sembra che l'ultimo blockbuster a grande budget di Disney stia faticando a fare progressi nei cinema, con un calo del 69% nelle sale statunitensi nel secondo weekend, guadagnando 25 milioni di dollari. Questo lo rende il più grande calo in un secondo weekend nella storia di Star Wars, ma il film ha comunque incaccato una buona quantità di denaro in totale, pari a 246 milioni di dollari al momento della stesura.