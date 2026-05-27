Backrooms Il regista crede che la sua storia sia solo una tra tante, non vuole sovraccaricare le persone con la lore

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Ecco qualcosa che collega Backrooms e A Minecraft Movie: nessuno dei due film cerca di essere la storia definitiva per la propria proprietà intellettuale. Il regista Kane Parsons, che potrebbe presto diventare il più giovane regista ad avere un film al #1 al botteghino USA nel weekend di apertura, non vuole che la gente pensi che la sua storia Backrooms sia l'unica in circolazione.

"La mia è solo una storia Backrooms, certamente non quella ufficiale. Non esiste una versione ufficiale," ha detto Parsons a IndieWire. Ha riconosciuto che i Backrooms sono stati creati da più artisti e narratori oltre che da lui stesso, e che non sarebbero esistiti come esistono oggi senza il lavoro di altri.

Anche se Parsons potrebbe lasciare la porta aperta ad altre Backrooms storie in futuro, non è interessato a sovraccaricare le persone con il lore. "Non mi piace annegare le persone in tradizioni e mitologie. Penso che sia una scelta creativa irresponsabile," ha detto.

Parsons ha spiegato che ci sono molti media che tengono lontani i principianti perché sembrano avere troppa lore da analizzare. "Ti viene questo strano gonfiore che diventa molto alieno per chi non si avvicina, che non è un grande fan di questa cosa e lo sta affrontando per la prima volta. Improvvisamente stanno entrando in campo, ed è creato intrinsecamente per la dissezione dei canali YouTube," ha spiegato. Parsons ha aggiunto che per questo film in particolare, non voleva cercare di "infilare cinque anni di informazioni in una sola finestra di 90 minuti." Preferisce invece lasciare che Backrooms apra la porta alle persone, così possono approfondire la lore se lo desiderano.