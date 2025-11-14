Bad Bunny conquista i Latin Grammy Awards

HQ

Bad Bunny continua a fare notizia mentre la sua musica si diffonde in tutto il mondo. Più di recente, la star portoricana ha portato a casa cinque premi ai Latin Grammy di Las Vegas questo giovedì (via Variety), tra cui il premio per l'album dell'anno per il suo sesto album in studio Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny continua a salire nella sua celebrità. Dopo aver concluso una residenza a Porto Rico, è pronto a dare il via a un tour mondiale che in particolare non avrà date negli Stati Uniti. Questo perché Bad Bunny era preoccupato che alcuni fan potessero essere presi di mira dai raid dell'immigrazione.

Con 74 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bad Bunny sta diventando una star difficile da ignorare. Nonostante ciò, alcuni ci proveranno ancora, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato di non aver mai sentito parlare di Bad Bunny quando è stato annunciato che il nativo portoricano sarebbe stato l'headliner dello spettacolo dell'intervallo del Super Bowl il prossimo anno.

