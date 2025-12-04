HQ

Il Spotify Wrapped annuale è arrivato e ha rivelato le abitudini di ascolto degli utenti dell'ultimo anno solare. Come al solito, quando arriva questa funzione, Spotify la accompagna con dati raccolti da tutti gli utenti, il che significa che ora sappiamo chi è stato l'artista più ascoltato del 2025.

Ogni anno, almeno negli ultimi tempi, questo premio è stato combattuto tra Bad Bunny e Taylor Swift, e per il 2025 il vincitore è ancora una volta il primo. Sì, Bad Bunny è stato l'artista più ascoltato su Spotify nel 2025, con il secondo (Swift (lei è stata prima negli USA), The Weeknd terzo, Drake quarto e Billie Eilish quinto. Questo è il quarto titolo di Bad Bunny in questo genere, dato che ha vinto il premio anche nel 2020, 2021 e 2022.

Guardando le singole tracce musicali, la canzone più trasmessa dell'anno è andata a Lady Gaga e Bruno Mars ' Die With a Smile, con oltre 1,7 miliardi di streaming. Billie Eilish Birds of a Feather è arrivato in seconda e Bruno Mars e Rose APT è arrivato terzo.

Bad Bunny ha anche sollevato il premio per il miglior album, con DeBÍ TiRAR MáS FOToS sul trono e davanti alla colonna sonora per KPop Demon Hunters di tutte le cose al secondo posto. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft è arrivato terzo, SZA SOS Deluxe: LANA quarto, e Sabrina Carpenter Short and Sweet è arrivato quinto.

