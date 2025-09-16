Steamboat Willie è diventato di proprietà pubblica, il che di per sé è una strana sensazione. Naturalmente, non ci volle molto prima che gli opportunisti di tutto il mondo, armati di cineprese e di troppo tempo libero, si avventassero sul materiale e sfornassero una serie di film horror dubbi con titoli come Screamboat e Mickey's Mouse Trap, in cui Mickey Mouse viene trasformato in una sorta di demone armato di coltello con le bretelle. Abbiamo visto esattamente la stessa situazione con Winnie the Pooh qualche anno fa, quando l'orsacchiotto amante del miele è stato trasformato in un serial killer che si aggirava furtivamente per la foresta con l'omicidio negli occhi. Non sto dicendo che il mondo sia finito, ma di certo sembrava che l'umanità avesse fatto un paio di passi falsi...

E ora eccoci di nuovo qui, ma questa volta non si tratta di un film ma di un gioco - Bad Cheese - che è fondamentalmente un'altra interpretazione di Steamboat Willie, tanto un'imitazione quanto i suoi cugini macchiati di sangue sul grande schermo.

Ragazzino carino? Ragni inquietanti in cucina? Ricontrolla su questo!

Ciò che mi ha attratto del gioco Bad Cheese è stata l'estetica. Quel vecchio stile "tubo di gomma" in cui i personaggi sembrano fatti di spaghetti troppo cotti e l'intera animazione ondeggia come una band jazz su una piega. Può essere assolutamente delizioso se fatto bene. E qui, in Bad Cheese, momenti di estetica davvero scioccante sono intervallati da parti così ripugnanti che viene voglia di strofinare lo schermo con la candeggina.

Lo sviluppatore, un guerriero solitario di nome Simon Lukasik, ha anche inserito parti in cui lo stile cambia e si trasforma in quello che descriverei come una sostanza appiccicosa di marciume cerebrale, sai, quel pasticcio visivo che sembra essere stato preso dal più buio degli scantinati di TikTok. Il punto è che dovrebbe essere spaventoso, ma il risultato è che per lo più ti siedi lì a pensare: "Oh, va bene?" Perché sì, Bad Cheese è un gioco horror, ma un gioco horror che fallisce completamente nell'essere spaventoso.

Annuncio pubblicitario:

Mi ci sono volute meno di due ore per completare il gioco e ho avuto paura esattamente zero volte. Tuttavia, ero depresso, perché la trama è davvero tragica. Controlli un bambino piccolo Mickey Mouse che è solo con suo padre mentre sua madre è via. Invia istruzioni per lettera su piccole faccende da fare: pulire la cucina, che è disseminata di bottiglie di birra e ragni arrabbiati, lavare i vestiti e tenere le cose in ordine in modo che papà non esploda. E questa non è una figura paterna onorevole, è un vero bastardo che può tirare fuori la sua cintura di cuoio e frustare la parte bassa della schiena del ragazzo in qualsiasi momento. Un tema oscuro, quasi claustrofobico, assolutamente, ma spaventoso? No. Piuttosto tragico e sgradevole in un modo socialmente realistico.

È un'avventura buia come la pece e, sfortunatamente, non molto divertente.

E di cosa ti occupi in termini di gameplay? Beh, si aspira la spazzatura, si colpiscono i ragni con uno scacciamosche e si sparano calzini sullo stendibiancheria con qualcosa che viene meglio descritto come un cannone a calzino. C'è varietà sulla carta, ma in pratica tutto sembra divertente quanto pulire le grondaie. Non parliamo nemmeno dei combattimenti con i boss. Sono nascosti nell'angolo della vergogna in fondo, dove nessun essere umano dovrebbe mai vederli. È come se il gioco avesse delle ambizioni, volesse essere qualcosa di più grande, ma lo sviluppatore ha puntato troppo in alto e ha guidato la sua barca di formaggio dritto verso un iceberg.

Quando facce psichedeliche e contorte appaiono improvvisamente nel mio campo visivo in un goffo tentativo di spaventarmi, mi sento per lo più triste. Non spaventato, solo triste. Perché avrebbe potuto essere qualcosa di interessante se Lukasik avesse osato lavorare di più con il tema, con il dolore, con la costante paura del bambino per gli scoppi di rabbia del padre. C'era un po' di coraggio da esplorare, ma invece ci sono spaventi che non ingannano nessuno. È un peccato, perché il gioco è davvero bello a volte, ma non diventa mai nulla di più in nessun momento. Pertanto, non posso in buona coscienza raccomandare Bad Cheese a nessuno, tranne forse per una rapida occhiata all'estetica. E sinceramente, in quel caso, basta cercare su Google un paio di foto. Il resto può essere lasciato indietro, proprio come un pezzo di formaggio ammuffito sul retro del frigorifero.

Annuncio pubblicitario: