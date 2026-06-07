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Bad Magpie
Bad Magpie aggiunge un tocco di colore indie all'Xbox Games Showcase
Questo piccolo uccellino significava una boccata d'aria fresca tra il sangue e le sparatorie.
Tra tutti gli omicidi e le sparatorie, un piccolo titolo indie britannico chiamato Bad Magpie ci ha appena scaldato il cuore durante il continuo Xbox Games Showcase.
Il gioco, sviluppato da Milktooth, sembra un'avventura accogliente e colorata in cui controlli l'uccello titolare per, risolvendo enigmi, attraversare un ambiente naturale con alcuni elementi fantasy aggiunti. È carino, sembra fatto a mano, ma sembra esserci una scena inquietante o inquietante, come si può vedere dal primo trailer qui sotto.
Bad Magpie uscirà su console Xbox e PC nel 2027.
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