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BAFTA Games Awards 2026: Tutte le categorie e i vincitori
Clair Obscur: Expedition 33 si è portata via con il grande premio, ma Dispatch ha anche portato a casa una miriade di trofei.
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Un altro anno, altri BAFTA Games Awards sono ormai in programma. La cerimonia si è tenuta il 17 aprile presso la Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre di Londra, dove molti dei più grandi nomi e studi dell'industria videoludica si sono riuniti per celebrare il mezzo e premiare i migliori dei migliori. A tal fine, sono stati incoronati i vari vincitori, tutti i quali potete vedere qui sotto.
Per ciascuna categoria, i vincitori sono evidenziati in grassetto.
Animazione:
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Vincitore: Dispatch
- Fantasma di Yotei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
Risultati artistici:
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Vincitore: Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- A sud di mezzanotte
Risultati audio:
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Vincitore: Dispatch
- Fantasma di Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Miglior Partita:
- Arc Raiders
- Principe Blu
- Vincitore: Clair Obscur: Spedizione 33
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Gioco britannico:
- Vincitore: Atomfall
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- Mafia: Il Vecchio Paese
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Museo dei Due Punti
Partita di debutto:
- Principe Blu
- Vincitore: Clair Obscur: Spedizione 33
- Consumami
- Despelote
- Centrale
- La passeggiata di mezzanotte
Gioco in evoluzione:
- Fallout 76
- Helldivers II
- Hitman: Il mondo dell'assassinio
- Vincitore: No Man's Sky
- Vampiri sopravvissuti
- Warhammer 40.000: Space Marine II
Famiglia:
- Donkey Kong Banaza
- Questo posto è occupato?
- Vincitore: Lego Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Museo dei Due Punti
Game Beyond Entertainment:
- Gli Alter
- E Roger
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- Consumami
- Vincitore: Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl
Design del Gioco:
- Pallina X Fossa
- Vincitore: Blue Prince
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Fantasma di Yotei
- Hades II
- Narrativa Divisa
Multiplayer:
- Vincitore: Arc Raiders
- Dune: Risveglio
- Elden Ring: Nightreign
- Lego Party
- Picco
- Narrativa Divisa
Musica:
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Vincitore: Ghost of Yotei
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Narrazione:
- Gli Alter
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Vincitore: Kingdom Come: Deliverance II
Nuova proprietà intellettuale:
- Gli Alter
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Centrale
- Vincitore: South of Midnight
- Narrativa Divisa
Interprete in ruolo da protagonista:
- Aaron Paul - Centrale
- Ben Starr - Clair Obscur: Spedizione 33
- Erika Ishii - Fantasma di Yotei
- Vincitore: Jennifer English - Clair Obscur: Spedizione 33
- Tom McKay - Kingdom Come: Liberazione II
- Troy Baker - Indiana Jones e il Grande Cerchio
Interprete in un ruolo di supporto:
- Alix Wilton Regan - Bugie di P: Ouverture
- Charlie Cox - Clair Obscur: Spedizione 33
- Jane Perry - Presa Morta
- Vincitore: Jeffrey Wright - Dispatch
- Kirsty Rider - Clair Obscur: Spedizione 33
- Troy Baker - Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Risultati tecnici:
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Doom: Il Medioevo
- Vincitore: Ghost of Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Narrativa Divisa