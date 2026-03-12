Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

BAFTA Games Awards 2026: Tutte le categorie e le nomination

Non sorprende che Clair Obscur: Expedition 33 sia in testa con comodità con 12 nomination totali, superando Dispatch con nove all'attivo.

HQ

È quasi ora di quello che spesso viene considerato l'ultimo grande evento della stagione annuale dei premi dei Giochi, poiché i BAFTA Games Awards si terranno a Londra venerdì 17 aprile. A poco più di un mese dal grande giorno, quando molti dei nomi più importanti del settore si riuniranno per celebrare i successi degli altri, ora è stata rivelata l'elenco completo delle categorie e delle nomination per l'evento di quest'anno.

BAFTA Games Awards 2026: Tutte le categorie e le nomination

Animazione:


  • Battlefield 6

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Centrale

  • Fantasma di Yotei

  • Hades II

  • Cavaliere Cavo: Canzone di Seta

Risultati artistici:


  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Centrale

  • Fantasma di Yotei

  • Cavaliere Cavo: Canzone di Seta

  • A sud di mezzanotte

Risultati audio:


  • Arc Raiders

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Centrale

  • Fantasma di Yotei

  • Indiana Jones e il Grande Circolo

Miglior Partita:


  • Arc Raiders

  • Principe Blu

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Centrale

  • Fantasma di Yotei

  • Indiana Jones e il Grande Circolo

Gioco britannico:


  • Atomfall

  • Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare

  • Mafia: Il Vecchio Paese

  • Monument Valley 3

  • PowerWash Simulator 2

  • Museo dei Due Punti

Partita di debutto:


  • Principe Blu

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Consumami

  • Despelote

  • Centrale

  • La passeggiata di mezzanotte

Gioco in evoluzione:


  • Fallout 76

  • Helldivers II

  • Hitman: Il mondo dell'assassinio

  • Cielo di nessuno

  • Vampiri sopravvissuti

  • Warhammer 40.000: Space Marine II

Famiglia:


  • Donkey Kong Banaza

  • Questo posto è occupato?

  • Lego Party

  • Mario Kart World

  • PowerWash Simulator 2

  • Museo dei Due Punti

Game Beyond Entertainment:


  • Gli Alter

  • E Roger

  • Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare

  • Consumami

  • Despelote

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl

Design del Gioco:


  • Pallina X Fossa

  • Principe Blu

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Fantasma di Yotei

  • Hades II

  • Narrativa Divisa

Multiplayer:


  • Arc Raiders

  • Dune: Risveglio

  • Elden Ring: Nightreign

  • Lego Party

  • Picco

  • Narrativa Divisa

Musica:


  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Centrale

  • Fantasma di Yotei

  • Cavaliere Cavo: Canzone di Seta

  • Indiana Jones e il Grande Circolo

Narrazione:


  • Gli Alter

  • Principe Blu

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Indiana Jones e il Grande Circolo

  • Regno Viene: Liberazione II

Nuova proprietà intellettuale:


  • Gli Alter

  • Arc Raiders

  • Clair Obscur: Spedizione 33

  • Centrale

  • A sud di mezzanotte

  • Narrativa Divisa

Interprete in ruolo da protagonista:


  • Aaron Paul - Centrale

  • Ben Starr - Clair Obscur: Spedizione 33

  • Erika Ishii - Fantasma di Yotei

  • Jennifer English - Clair Obscur: Spedizione 33

  • Tom McKay - Kingdom Come: Liberazione II

  • Troy Baker - Indiana Jones e il Grande Cerchio

Interprete in un ruolo di supporto:


  • Alix Wilton Regan - Bugie di P: Ouverture

  • Charlie Cox - Clair Obscur: Spedizione 33

  • Jane Perry - Presa Morta

  • Jeffrey Wright - Centrale

  • Kirsty Rider - Clair Obscur: Spedizione 33

  • Troy Baker - Death Stranding 2: Sulla spiaggia

Risultati tecnici:


  • Arc Raiders

  • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

  • Doom: Il Medioevo

  • Fantasma di Yotei

  • Indiana Jones e il Grande Circolo

  • Narrativa Divisa



Caricamento del prossimo contenuto