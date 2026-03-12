news
BAFTA Games Awards 2026: Tutte le categorie e le nomination
Non sorprende che Clair Obscur: Expedition 33 sia in testa con comodità con 12 nomination totali, superando Dispatch con nove all'attivo.
HQ
È quasi ora di quello che spesso viene considerato l'ultimo grande evento della stagione annuale dei premi dei Giochi, poiché i BAFTA Games Awards si terranno a Londra venerdì 17 aprile. A poco più di un mese dal grande giorno, quando molti dei nomi più importanti del settore si riuniranno per celebrare i successi degli altri, ora è stata rivelata l'elenco completo delle categorie e delle nomination per l'evento di quest'anno.
Animazione:
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
Risultati artistici:
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- A sud di mezzanotte
Risultati audio:
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Miglior Partita:
- Arc Raiders
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Gioco britannico:
- Atomfall
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- Mafia: Il Vecchio Paese
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Museo dei Due Punti
Partita di debutto:
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Consumami
- Despelote
- Centrale
- La passeggiata di mezzanotte
Gioco in evoluzione:
- Fallout 76
- Helldivers II
- Hitman: Il mondo dell'assassinio
- Cielo di nessuno
- Vampiri sopravvissuti
- Warhammer 40.000: Space Marine II
Famiglia:
- Donkey Kong Banaza
- Questo posto è occupato?
- Lego Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Museo dei Due Punti
Game Beyond Entertainment:
- Gli Alter
- E Roger
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- Consumami
- Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl
Design del Gioco:
- Pallina X Fossa
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Fantasma di Yotei
- Hades II
- Narrativa Divisa
Multiplayer:
- Arc Raiders
- Dune: Risveglio
- Elden Ring: Nightreign
- Lego Party
- Picco
- Narrativa Divisa
Musica:
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Centrale
- Fantasma di Yotei
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
Narrazione:
- Gli Alter
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Regno Viene: Liberazione II
Nuova proprietà intellettuale:
- Gli Alter
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Centrale
- A sud di mezzanotte
- Narrativa Divisa
Interprete in ruolo da protagonista:
- Aaron Paul - Centrale
- Ben Starr - Clair Obscur: Spedizione 33
- Erika Ishii - Fantasma di Yotei
- Jennifer English - Clair Obscur: Spedizione 33
- Tom McKay - Kingdom Come: Liberazione II
- Troy Baker - Indiana Jones e il Grande Cerchio
Interprete in un ruolo di supporto:
- Alix Wilton Regan - Bugie di P: Ouverture
- Charlie Cox - Clair Obscur: Spedizione 33
- Jane Perry - Presa Morta
- Jeffrey Wright - Centrale
- Kirsty Rider - Clair Obscur: Spedizione 33
- Troy Baker - Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Risultati tecnici:
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Doom: Il Medioevo
- Fantasma di Yotei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Narrativa Divisa