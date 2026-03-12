BAFTA Games Awards 2026: Tutte le categorie e le nomination

HQ

È quasi ora di quello che spesso viene considerato l'ultimo grande evento della stagione annuale dei premi dei Giochi, poiché i BAFTA Games Awards si terranno a Londra venerdì 17 aprile. A poco più di un mese dal grande giorno, quando molti dei nomi più importanti del settore si riuniranno per celebrare i successi degli altri, ora è stata rivelata l'elenco completo delle categorie e delle nomination per l'evento di quest'anno.

Animazione:



Battlefield 6



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Centrale



Fantasma di Yotei



Hades II



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Risultati artistici:



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Centrale



Fantasma di Yotei



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



A sud di mezzanotte



Risultati audio:



Arc Raiders



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Centrale



Fantasma di Yotei



Indiana Jones e il Grande Circolo



Miglior Partita:



Arc Raiders



Principe Blu



Clair Obscur: Spedizione 33



Centrale



Fantasma di Yotei



Indiana Jones e il Grande Circolo



Gioco britannico:



Atomfall



Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare



Mafia: Il Vecchio Paese



Monument Valley 3



PowerWash Simulator 2



Museo dei Due Punti



Partita di debutto:



Principe Blu



Clair Obscur: Spedizione 33



Consumami



Despelote



Centrale



La passeggiata di mezzanotte



Gioco in evoluzione:



Fallout 76



Helldivers II



Hitman: Il mondo dell'assassinio



Cielo di nessuno



Vampiri sopravvissuti



Warhammer 40.000: Space Marine II



Famiglia:



Donkey Kong Banaza



Questo posto è occupato?



Lego Party



Mario Kart World



PowerWash Simulator 2



Museo dei Due Punti



Game Beyond Entertainment:



Gli Alter



E Roger



Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare



Consumami



Despelote



S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl



Design del Gioco:



Pallina X Fossa



Principe Blu



Clair Obscur: Spedizione 33



Fantasma di Yotei



Hades II



Narrativa Divisa



Multiplayer:



Arc Raiders



Dune: Risveglio



Elden Ring: Nightreign



Lego Party



Picco



Narrativa Divisa



Musica:



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Centrale



Fantasma di Yotei



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



Narrazione:



Gli Alter



Principe Blu



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Indiana Jones e il Grande Circolo



Regno Viene: Liberazione II



Nuova proprietà intellettuale:



Gli Alter



Arc Raiders



Clair Obscur: Spedizione 33



Centrale



A sud di mezzanotte



Narrativa Divisa



Interprete in ruolo da protagonista:



Aaron Paul - Centrale



Ben Starr - Clair Obscur: Spedizione 33



Erika Ishii - Fantasma di Yotei



Jennifer English - Clair Obscur: Spedizione 33



Tom McKay - Kingdom Come: Liberazione II



Troy Baker - Indiana Jones e il Grande Cerchio



Interprete in un ruolo di supporto:



Alix Wilton Regan - Bugie di P: Ouverture



Charlie Cox - Clair Obscur: Spedizione 33



Jane Perry - Presa Morta



Jeffrey Wright - Centrale



Kirsty Rider - Clair Obscur: Spedizione 33



Troy Baker - Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Risultati tecnici: