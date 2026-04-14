BAFTA offre uno sguardo al tour Games in Concert, che offrirà sei date tra maggio e giugno
La prima londinese dell'evento è avvenuta e altri spettacoli sono previsti in tutto il Regno Unito a breve.
Alla fine dello scorso anno, BAFTA ha annunciato che si sarebbe avvicinata al mondo dei concerti di videogiochi ospitando un evento nel 2026 con una miriade di colonne sonore entusiasmanti e amate provenienti da una varietà di titoli importanti. Questo è noto come il Games in Concert Tour e recentemente ha iniziato le sue attività ospitando uno spettacolo in prima a Londra alla Royal Festival Hall nella capitale britannica. Detto ciò, BAFTA ha ora condiviso un video che offre un assaggio di ciò che il concerto offre ai fan presenti.
Con la prima ormai ormai ormai pronta, tutti gli occhi sono ora puntati sulle date dell'evento, che vedrà in programma altri sei spettacoli tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. I vari concerti si svolgeranno in tutto il Regno Unito, con le date e le location specifiche indicate di seguito.
- Gateshead, The Glasshouse - 23 maggio
- Bristol, Beacon - 31 maggio
- Edimburgo, Usher Hall - 4 giugno
- Glasgow, Royal Concert Hall - 5 giugno
- Birmingham, Symphony Hall - 6 giugno
- Manchester, Aviva Studios - 7 giugno
Tutti gli spettacoli, ad eccezione delle opzioni Gateshead e Bristol, sono eseguiti dalla BBC Philharmonic & London Voices, mentre gli altri due sono eseguiti rispettivamente dalla Royal Northern Sinfonia & London Voices e dalla Welsh National Opera Orchestra & London Voices. Tutti gli spettacoli sono diretti da Adrian Ronda Sampayo.
Per chi si chiede quali giochi saranno presentati allo show, verranno eseguiti i seguenti giochi in futuro.
- Helldivers 2 di Wilbert Roget, II
- Fallout 4 di Inon Zur
- Disco Elysium di Sea Power
- Ori e la volontà dei feui di Gareth Coker
- Ritorno di Bobby Krlic
- Uncharted 2: Tra i ladri di Greg Edmonson
- Far Cry 4 di Cliff Martinez
- Virginia di Lyndon Holland
- Tutti sono andati al rapimento di Jessica Curry
- La porta di Baldur 3 di Borislav Slavov
- Hitman: Contratti di Jesper Kyd
- Tomb Raider: Leggenda di Troels Brun Folmann
- Assassin's Creed di Jesper Kyd
- Cuphead di Kris Maddigan
- Viaggio di Austin Wintory
I biglietti per gli eventi sono in vendita a partire dal prezzo iniziale di £34,50. Puoi prendere un biglietto qui.