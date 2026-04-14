BAFTA offre uno sguardo al tour Games in Concert, che offrirà sei date tra maggio e giugno

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Alla fine dello scorso anno, BAFTA ha annunciato che si sarebbe avvicinata al mondo dei concerti di videogiochi ospitando un evento nel 2026 con una miriade di colonne sonore entusiasmanti e amate provenienti da una varietà di titoli importanti. Questo è noto come il Games in Concert Tour e recentemente ha iniziato le sue attività ospitando uno spettacolo in prima a Londra alla Royal Festival Hall nella capitale britannica. Detto ciò, BAFTA ha ora condiviso un video che offre un assaggio di ciò che il concerto offre ai fan presenti.

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Con la prima ormai ormai ormai pronta, tutti gli occhi sono ora puntati sulle date dell'evento, che vedrà in programma altri sei spettacoli tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. I vari concerti si svolgeranno in tutto il Regno Unito, con le date e le location specifiche indicate di seguito.



Gateshead, The Glasshouse - 23 maggio



Bristol, Beacon - 31 maggio



Edimburgo, Usher Hall - 4 giugno



Glasgow, Royal Concert Hall - 5 giugno



Birmingham, Symphony Hall - 6 giugno



Manchester, Aviva Studios - 7 giugno



Tutti gli spettacoli, ad eccezione delle opzioni Gateshead e Bristol, sono eseguiti dalla BBC Philharmonic & London Voices, mentre gli altri due sono eseguiti rispettivamente dalla Royal Northern Sinfonia & London Voices e dalla Welsh National Opera Orchestra & London Voices. Tutti gli spettacoli sono diretti da Adrian Ronda Sampayo.

Per chi si chiede quali giochi saranno presentati allo show, verranno eseguiti i seguenti giochi in futuro.



Helldivers 2 di Wilbert Roget, II



Fallout 4 di Inon Zur



Disco Elysium di Sea Power



Ori e la volontà dei feui di Gareth Coker



Ritorno di Bobby Krlic



Uncharted 2: Tra i ladri di Greg Edmonson



Far Cry 4 di Cliff Martinez



Virginia di Lyndon Holland



Tutti sono andati al rapimento di Jessica Curry



La porta di Baldur 3 di Borislav Slavov



Hitman: Contratti di Jesper Kyd



Tomb Raider: Leggenda di Troels Brun Folmann



Assassin's Creed di Jesper Kyd



Cuphead di Kris Maddigan



Viaggio di Austin Wintory



I biglietti per gli eventi sono in vendita a partire dal prezzo iniziale di £34,50. Puoi prendere un biglietto qui.