BAFTA Television Awards 2026: Adolescence ha una serata enorme con quattro vittorie
La serie drammatica ha ora vinto il maggior numero di trofei in una singola cerimonia dei BAFTA TV Awards.
Quando la serie Netflix Adolescence è stata recentemente presentata, è rapidamente diventata uno dei progetti più grandi di sempre dello streamer, e anche uno dei più stimolanti degli ultimi tempi. Ha raccolto numeri enormi ma è stato anche un enorme successo di critica, cosa che si è riflessa ai BAFTA Television Awards 2026 ieri sera.
Durante lo show, Adolescence è uscito vincitore come grande vincitore, conquistando quattro trofei e diventando il progetto di maggior successo mai registrato in una singola cerimonia dei BAFTA TV Awards. I premi sono andati alle star chiave, incluso il sedicenne Owen Cooper.
Tenendo conto del successo di Adolescence, l'intera lista delle categorie e dei vincitori dei BAFTA TV Awards 2026 è disponibile qui sotto.
- Attore in una commedia - Steve Coogan
- Attrice in una commedia - Katherine Parkinson
- Bambini: Sceneggiato - Crongton
- Attualità - Gaza: medici sotto attacco
- Diurno - Intercettori truffa
- Serie drammatica - Code of Silence
- Intrattenimento - L'ultimo che ride
- Esibizione di intrattenimento - Bob Mortimer
- Intrattenimento Realistico - Torna da dove sei venuto
- Serie Factual - Vedi Nessun Male
- Fellowship - Mary Berry
- Internazionale - The Studio
- Attore Protagonista - Stephen Graham
- Attrice protagonista - Narges Rashidi
- Dramma limitato - Adolescence
- Copertura degli eventi in diretta - VE Day 80: Una celebrazione da ricordare
- Copertura delle notizie - Channel 4 News: Israele-Iran: La Guerra dei Dodici Giorni
- Momento memorabile di P&O Crociere - I Traditori delle Celebrità
- Realtà - I traditori delle celebrità
- Commedia sceneggiata - Amandaland
- Forma breve - Affrettamento e corsa
- Documentario singolo - Grenfell: Scoperto
- Soap - Eastenders
- Premio Speciale - Martin Lewis
- Specialista Realistico - Simon Schama: La strada per Auschwitz
- Copertura sportiva - UEFA Women's EURO 2025
- Attore Non Protagonista - Owen Cooper
- Attrice non protagonista - Christine Tremarco