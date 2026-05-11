BAFTA Television Awards 2026: Adolescence ha una serata enorme con quattro vittorie

HQ

Quando la serie Netflix Adolescence è stata recentemente presentata, è rapidamente diventata uno dei progetti più grandi di sempre dello streamer, e anche uno dei più stimolanti degli ultimi tempi. Ha raccolto numeri enormi ma è stato anche un enorme successo di critica, cosa che si è riflessa ai BAFTA Television Awards 2026 ieri sera.

Durante lo show, Adolescence è uscito vincitore come grande vincitore, conquistando quattro trofei e diventando il progetto di maggior successo mai registrato in una singola cerimonia dei BAFTA TV Awards. I premi sono andati alle star chiave, incluso il sedicenne Owen Cooper.

Tenendo conto del successo di Adolescence, l'intera lista delle categorie e dei vincitori dei BAFTA TV Awards 2026 è disponibile qui sotto.