Bagnaia getta la spugna dopo il quarto posto al GP d'Italia: "Non posso fare quello che voglio sulla moto"

Francesco Bagnaia ha rinunciato a tutte le sue possibilità per il titolo MotoGP. L'italiano si è aggrappato al GP d'Italia come ultima possibilità di rimonta contro i fratelli Márquez, sperando che il Gran Premio di casa, dove ha vinto tre anni di fila tra il 2022 e il 2024, gli permettesse di scalare qualche posizione. Tuttavia, nonostante la buona partenza, ha perso posizioni ed è finito fuori dal podio, alle spalle di Fabio Di Giannantonio della Ducati.

Il vincitore al Mugello è stato Marc Márquez seguito da Álex Márquez. La differenza di punti tra Marc (270 punti) e Bagnaia (160 punti) è ora di oltre cento, con il fratello minore di Marc che è l'unico altro contendente al titolo con 230 punti. Bagnaia dà la colpa alla moto: "Non posso fare quello che voglio sulla moto. Ho bisogno di seguire quello che la moto deve fare, e quando provo a fare quello che voglio, cado, o quasi".

"In questo modo, è impossibile pensare di vincere il campionato. Se non cambiamo qualcosa sulla moto e la moto rimane la stessa, penso che sia difficile pensare al campionato", ha detto Bagnaia alla stampa dopo la gara (via Motorsport). Sia Marc che Francesco sono compagni di squadra nel Ducati Team, quindi è conveniente che Ducati non debba affrontare una situazione simile a quella della McLaren in F1...

Francesco "Pecco" Bagnaia, 28 anni, ha vinto la MotoGP nel 2022 e nel 2023, ma ha perso nel 2024 contro Jorge Martín, che sta combattendo una battaglia tutta sua, recuperando da gravi infortuni e sull'orlo di una battaglia legale con Aprilia.