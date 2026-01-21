Bait di Prime Video vede esilarante un uomo crollare mentre ottiene un'audizione per interpretare James Bond

In un colpo di scena esilarante e esplicito, Prime Video ha appena presentato un primo sguardo a una prossima serie che parodia il dramma che circonda la ricerca del prossimo James Bond. Conosciuto come Bait, il presupposto dello show è semplice ma piuttosto ingegnoso, poiché segue un attore in difficoltà che, dopo aver ottenuto un'audizione per il ruolo di 007, si ritrova ad affrontare i commenti e le frecciatine di tutto il mondo, mentre la conversazione si sposta sul fatto che sia lui l'uomo giusto per il ruolo.

Riz Ahmed interpreta il ruolo principale di Shah Latif, e la serie esplora come affronta i commenti sulla sua altezza, la sua capacità di essere un sex symbol, quale tipo di retribuzione estrema dovrebbe ricevere per il ruolo e molto altro. Naturalmente, questo gli rimasta in mente e presto lo porta a chiedersi se possa diventare un personaggio così importante.

La premessa esprime: "Bait ha come protagonista Ahmed nel ruolo di Shah Latif, un attore in difficoltà, la cui ultima occasione per sfondare arriva sotto forma di un'audizione indimenticabile nella vita. La serie lo segue nel corso di quattro giorni selvaggi mentre la sua vita sfugge al controllo e la sua famiglia, l'ex amante e il mondo intero si esprimono per decidere se sia l'uomo giusto per il ruolo."

Per assaggiare ciò che ci aspetta, potete vedere il divertente e spiritoso clip del first look, e per quanto riguarda la data in cui Bait andrà in onda, è previsto che arrivi il 25 marzo su Prime Video.