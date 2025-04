Balatro il creatore Localthunk attacca YouTube dopo la rimozione di contenuti dal gioco

HQ

Prima PEGI, ora YouTube. Balatro si trova ancora una volta al centro di una spinta anti-gioco d'azzardo, nonostante il gioco non contenga loot box o microtransazioni. YouTube ha rafforzato i suoi contenuti sui giochi d'azzardo e sui casinò a partire dalla fine di marzo 2025, limitando questi video agli utenti di età superiore ai 18 anni.

Tuttavia, i contenuti Balatro sono stati raggruppati con questi video, il che significa che gli YouTuber che realizzano Balatro video stanno ora vedendo centinaia di video soggetti a limiti di età in pochi giorni. Localthunk, lo sviluppatore e creatore di Balatro, ha detto quanto segue su Bluesky:

"A quanto pare Balatro video vengono valutati 18+ su YouTube ora per il gioco d'azzardo. Per fortuna stiamo proteggendo i bambini dal sapere cos'è un 4 di un tipo e permettendo loro di guardare invece i video di apertura del caso CS".

Quando Balatro è stato etichettato come titolo 18+ da PEGI, è difficile capire perché alcuni giochi possano farla franca mettendo in mostra il gioco d'azzardo, mentre altri come Balatro che presentano pochissimo o nessun gioco d'azzardo con soldi veri finiscono per ottenere il martello del divieto. Una regola per alcuni, un'altra per altri, a quanto pare.