Baldur's Gate III e Jennifer English di Clair Obscur lasciano la voce di Gwendolyn in Tides of Annihilation

HQ

Jennifer English, una delle doppiatrici più prolifiche del momento, si sta allontanando dal ruolo di Gwendolyn in Tides of Annihilation. English, che si è rivelato essere la voce del protagonista principale insieme al gioco stesso, si dimette dal ruolo per motivi di salute personale.

Secondo un post sulla pagina social di Tides of Annihilation, English continuerà comunque a lavorare sul gioco, ma in un ruolo più di consulenza. Lo scorso mese ha informato gli sviluppatori di Eclipse Glow Games della sua decisione e, sebbene il team sia stato triste nell'apprendere che non avrebbe più doppiato Gwendolyn, hanno "completamente compreso e rispettato Jennifer nel dare priorità al suo benessere."

Eclipse Glow Games e la stessa English hanno aiutato a trovare un sostituto per il ruolo di Gwendolyn, e hanno già trovato un nuovo attore per il ruolo. Sta registrando le sue battute per la demo della Gamescom 2026 che sarà giocabile il mese prossimo, ma il suo nome non è ancora stato rivelato.

Jennifer English ha una delle voci più uniche nel mondo dei videogiochi e l'ha portata in una vasta gamma di mondi, aiutandoci a immergerci in terre fantasy o futuri lontani. Sarà interessante vedere chi la sostituirà in Tides of Annihilation, e vedere se la squadra sceglierà qualcuno che suona come lei, o se avrà un'altra interpretazione di Gwendolyn del tutto.