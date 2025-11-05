Baldur's Gate III Il progetto mod "Path to Menzoberranzan" lancerà un'alpha nella prima metà del 2026

HQ

Potresti aver già terminato la tua prima (o seconda, o terza) partita di Baldur's Gate III, ma potresti non essere ancora pronto a mettere da parte il gioco. Larian non solo ci ha dato un'ambientazione memorabile e personaggi per vivere una storia come pochi altri giochi, ma ha anche lasciato ai fan la possibilità di continuare a creare le proprie storie nel gioco, con il pieno supporto per l'editing delle mod. Questo ha portato molti ad affrontare progetti più o meno grandi, e oggi abbiamo notizie su uno dei più grandi e ambiziosi, Path of Menzoberranzan, la campagna personalizzata per Baldur's Gate III.

Per chi non lo sapesse, Path of Menzoberranzan sarà una nuovissima campagna, con tanto di doppiaggio incluso, che ricrea aree familiari da Baldur's Gate II e ci porta ad esplorare l'area della famosa capitale drow nell'Underdark, famosa per aver dato i natali al famoso eroe Drizzt Do'Urden e alla vicina Minthara, uno dei possibili compagni di Baldur's Gate 3.

Il progetto è in fase di sviluppo da un anno e all'inizio dell'estate il team di sviluppo è riuscito a compilare una prima versione giocabile, anche se nei mesi successivi il progetto ha subito una ristrutturazione per adattarsi alla scala di ciò che intendono realizzare. Ora sembra che abbiano fatto ulteriori progressi e hanno annunciato (grazie, Rock Paper Shotgun) che avranno un test Alpha aperto pronto durante la prima metà del 2026 e che avrà all'incirca le dimensioni dell'area Nautiloid (l'area tutorial) in BG3.

Anche se mancano ancora anni al rilascio completo, è emozionante pensare che Baldur's Gate III abbia ancora nuove storie da raccontare, anche per quelli di noi che l'hanno già sperimentato di nuovo più di una volta. Se vuoi saperne di più su questo progetto, non perderti gli aggiornamenti sullo sviluppo sul loro canale Discord.