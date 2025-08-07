Italiano
Seguici
Gamereactor
news
Baldur's Gate III

Baldur's Gate III il regista vuole vedere più attori di videogiochi negli adattamenti hollywoodiani

"Perché Doug Cockle non era nella serie TV, The Witcher?"

HQ

Negli ultimi anni, Hollywood si è imbattuta nella miniera d'oro degli adattamenti dei videogiochi. Sì, li hanno già trovati, ma ora si sono resi conto che devi sfornare qualcosa che non sia il peggior programma televisivo o film di tutti i tempi per fare soldi facili. Diavolo, forse non è nemmeno vero. Dopotutto, A Minecraft Movie è stato un successo.

In ogni caso, tutto questo va bene per vedere IP di gioco in diversi mezzi,Baldur's Gate III ma Aliona Baranova, regista e attore, crede che a Hollywood manchi un trucco enorme non scegliendo attori di videogiochi negli adattamenti.

Baranova punta il dito contro i fandom dedicati ai videogiochi, dicendo al pubblico della Tampa Bay Comic Convention di FanX (grazie, Collider) che Jennifer English - l'attrice che ha interpretato Shadowheart in Baldur's Gate III - ha realizzato un cortometraggio, lo ha pubblicato sulla sua storia di Instagram e 60 persone si sono presentate alla premiere per sostenerla.

Ora, i dirigenti di Hollywood potrebbero non essere entusiasti di 60 persone, ma il punto di Baranova non era tanto il numero, quanto la dedizione dei fan dei videogiochi. La sconcerta il fatto che questo non venga ricompensato attraverso il casting. "Perché non sta accadendo più di questo? Perché Doug Cockle non era nella serie TV The Witcher? Perché non veniamo presi in considerazione quando ci sono adattamenti di videogiochi?", ha detto. "Anche gli adattamenti animati come Arcane, ci piacerebbe farne parte. Abbiamo anche una formazione teatrale. Molti di noi hanno una formazione formale nel Regno Unito... e penso che sia qualcosa su cui forse i dirigenti sono un po' miopi. Pensano: 'Sanno solo come fare un videogioco'. "

Baldur's Gate III

Testi correlati

0
Baldur's Gate III su PS5Score

Baldur's Gate III su PS5
RECENSIONE. Scritto da Toni Turren

Nonostante il fatto che ci siano alcuni piccoli bug in Baldur's Gate 3 esce come una delle più grandi uscite del 2023, anche se ci sono alcune parti lente rispetto alla versione pc. La cosa più importante è capire che questo gioco è a turni, quindi è molto più diverso rispetto alla versione del 2004.

0
Baldur's Gate 3Score

Baldur's Gate 3
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrik ha preparato il suo kit di sopravvivenza per far fronte a un lungo ritorno sulla Costa della Spada e per vedere se il terzo Baldur's Gate ha senso per concludere l'estate con...



Caricamento del prossimo contenuto