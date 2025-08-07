Baldur's Gate III il regista vuole vedere più attori di videogiochi negli adattamenti hollywoodiani

HQ

Negli ultimi anni, Hollywood si è imbattuta nella miniera d'oro degli adattamenti dei videogiochi. Sì, li hanno già trovati, ma ora si sono resi conto che devi sfornare qualcosa che non sia il peggior programma televisivo o film di tutti i tempi per fare soldi facili. Diavolo, forse non è nemmeno vero. Dopotutto, A Minecraft Movie è stato un successo.

In ogni caso, tutto questo va bene per vedere IP di gioco in diversi mezzi,Baldur's Gate III ma Aliona Baranova, regista e attore, crede che a Hollywood manchi un trucco enorme non scegliendo attori di videogiochi negli adattamenti.

Baranova punta il dito contro i fandom dedicati ai videogiochi, dicendo al pubblico della Tampa Bay Comic Convention di FanX (grazie, Collider) che Jennifer English - l'attrice che ha interpretato Shadowheart in Baldur's Gate III - ha realizzato un cortometraggio, lo ha pubblicato sulla sua storia di Instagram e 60 persone si sono presentate alla premiere per sostenerla.

Ora, i dirigenti di Hollywood potrebbero non essere entusiasti di 60 persone, ma il punto di Baranova non era tanto il numero, quanto la dedizione dei fan dei videogiochi. La sconcerta il fatto che questo non venga ricompensato attraverso il casting. "Perché non sta accadendo più di questo? Perché Doug Cockle non era nella serie TV The Witcher? Perché non veniamo presi in considerazione quando ci sono adattamenti di videogiochi?", ha detto. "Anche gli adattamenti animati come Arcane, ci piacerebbe farne parte. Abbiamo anche una formazione teatrale. Molti di noi hanno una formazione formale nel Regno Unito... e penso che sia qualcosa su cui forse i dirigenti sono un po' miopi. Pensano: 'Sanno solo come fare un videogioco'. "