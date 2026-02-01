Baldur's Gate III mod ripristina più di 1000 battute di dialogo dall'Accesso Anticipato

HQ

Potrebbe essere facile dimenticarlo, considerando quanto è diventato enorme il gioco una volta lanciato correttamente, ma Baldur's Gate III è rimasto in Early Access per anni su Steam. Ti permetteva di giocare solo il primo atto, e anche allora i contenuti erano molto diversi, ma c'erano alcune ottime idee che purtroppo Larian ha dovuto lasciar indietro.

Tuttavia, grazie al lavoro del modder HyperspaceTowel, gran parte di questo contenuto è stato riportato in Early Access Scenes Restored. Questo si concentra principalmente sulla reattività dei compagni, aggiungendo linee per Lae'zel, Gale, Astarion e Shadowheart. Wyll e Karlach sono un po' esclusi perché all'inizio avevano doppiatori diversi, ma alcuni audio sono stati ripristinati per loro.

Sono previste altre scene per essere ripristinate tramite questa mod, ma vanta già più di 100 conversioni e 1000 battute di dialogo. Puoi trovarlo su Nexus Mods, dove puoi anche monitorare i suoi progressi nel riportare l'esperienza Early Access per Baldur's Gate III. Senza la maggior parte degli insetti, ovviamente.