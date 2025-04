Baldur's Gate III: Tutte le sottoclassi della patch 8 spiegate

HQ

Baldur's Gate III La patch 8 è ora disponibile e, insieme a tutta una serie di modifiche, correzioni di bug e altro ancora, ci offre ben dodici nuove sottoclassi con cui divertirci, dando a ogni classe principale un'opzione in più quando si tratta di specializzazione. Se stai cercando di creare un Ladro carismatico o studiare le stelle come un Druido, ecco ciascuna delle sottoclassi, con una semplice guida a ciò che sanno fare meglio.

Barbaro - Sentiero dei Giganti

A partire dalla classe più dura e cattiva in circolazione, il Barbaro sta ottenendo una sottoclasse incentrata sui poteri elementali e sulle dimensioni dei giganti. Crescerai di dimensioni quando ti infuri, oltre ad avere la capacità di lanciare cose e persone su distanze maggiori. Perfetto per quando un boss difficile è un po' troppo lontano dal pozzo senza fondo in cui vuoi gettarlo. Se le tue mani non sono libere, l'azione bonus Boots of the Giants ti consente anche di calciare un bersaglio a una buona distanza. Inoltre, se hai intenzione di essere il mulo da soma da festa, ottieni una maggiore capacità di carico con le tue tasche giganti. Con i poteri elementali dei giganti, puoi infondere armi e attacchi lanciati con diversi tipi di danni elementali.

Bard - Collegio del Glamour

Se pensavi che il tuo Bardo non fosse abbastanza favoloso, ora puoi dargli un tocco in più con il College of Glamour. Concentrandosi in gran parte sull'affascinare sia gli alleati che i nemici, la sottoclasse College of Glamour può fornire HP temporanei agli alleati, il che fa sì che i nemici rischino di essere incantati quando li attaccano. Il Mantello della Maestà consente anche a questo Bardo di comandare i nemici affascinati, facendoli fuggire, abbandonare le armi, rannicchiarsi o fare qualsiasi altra cosa tu voglia che facciano (entro limiti ragionevoli e meccaniche di gioco, ovviamente).

Chierico - Dominio della Morte

I Chierici del Dominio della Morte hanno dimostrato di non essere solo in una fase emo e di aver aderito a questo stile di vita con tutto il cuore. Si dilettano nella negromanzia, con nuovi cantrip come Toll the Dead e incantesimi extra per dare loro un'atmosfera più malvagia e tagliente. Puoi anche far esplodere i corpi dei nemici per infliggere più danni e infondere gli attacchi con le armi con danni necrotici extra se stai cercando una build da chierico più incentrata sul corpo a corpo.

Druido - Cerchio di stelle

Questo è per le ragazze dell'astronomia. Invece di usare la tua forma selvaggia per trasformarti in animali, puoi usare le sue cariche per ottenere determinate forme stellari che garantiscono bonus. Il Drago ti dà un tiro minimo di 10 alle prove di concentrazione e l'azione bonus Soffio abbagliante, il Calice garantisce una nuova abilità utilizzata ogni volta che curi qualcuno con uno slot incantesimo e l'Arciere ti permette di colpire i nemici per infliggere danni extra con un'azione bonus. Puoi anche usare tutti i tuoi incantesimi mentre sei in Forma Stellata e queste forme aumenteranno di potenza man mano che sali di livello, rendendole un'alternativa allettante al diventare un orso gufo e schiacciare tutti.

Combattente - Arciere Arcano

Simile al Maestro di Battaglia, l'Arciere Arcano garantisce ai Combattenti nuovi attacchi che possono aggiungere danni extra, potenziarli e depotenziare i nemici. Dal livello 3, saranno in grado di scegliere nuovi modi per infondere la magia ai tuoi attacchi a distanza. Curving Shot ti consente anche di colpire un altro nemico nel raggio d'azione, anche quando manchi il nemico designato. Proprio come il proiettile di Wanted che si curva, ma in un'ambientazione fantasy. Sono state incluse anche alcune nuove animazioni di tiro, ma in gran parte, come con altre sottoclassi di combattenti, l'obiettivo principale qui è solo quello di colpire i nemici e continuare a colpirli finché non sono morti.

Monaco - Via del Maestro Ubriaco

Incanalando tutta l'energia di uno spettatore di MMA che ha appena finito la sua nona pinta, il Maestro Ubriaco crede di poter abbattere qualsiasi nemico mentre è assolutamente in preda alla vescica. L'unica differenza è che la sottoclasse del Monaco ha effettivamente ragione su questo. Bere alcolici ripristina il Ki per il Maestro Ubriaco, e possono anche dare un pugno al loro alcol su un nemico, rendendolo instabile mentre il Monaco ottiene un buff a sua volta. Quando un nemico è ubriaco, il Maestro ubriaco ottiene anche l'accesso a nuovi attacchi, che infliggono danni maggiori ai suoi bersagli ubriachi.

Paladino - Giuramento della Corona

Il più grande custode della legge, se mai ce n'è stato uno nel mondo di Dungeons & Dragons, il Paladino del Giuramento della Corona crede che le uniche regole che valga la pena seguire siano quelle della legge e che servano necessariamente la società e la civiltà piuttosto che un dio o un patrono. La fedeltà divina consente loro di subire danni subiti dagli alleati e ripristinare la salute, mentre la sfida del campione fa sì che tutti i nemici vogliano colpire te invece dei tuoi amici. Assicurati solo di costruire un carro armato quando segui questo corso. C'è anche una nuova tradizione legata a questo giuramento, così come alcuni nuovi rimproveri da parte del Cavaliere Spezzagiuramento se non riesci a rispettare la legge e l'ordine.

Ranger - Custode dello sciame

Se ti piace l'idea di essere circondato da api o spiriti alveari simili a insetti, allora prima di tutto, disgustoso e, in secondo luogo, probabilmente ti piacerà lo Swarmkeeper Ranger. Tre diversi sciami possono circondarti in battaglia. La Legione delle Api può attaccare e infliggere danni perforanti, allontanare i nemici o teletrasportarti in un luogo sicuro. La Nuvola di Meduse può infliggere danni da fulmine, folgorare i nemici e teletrasportarsi. La Raffica di Falene infligge danni psichici, può accecare i nemici e, come con gli altri, può anche teletrasportarsi. Se non ti piacciono le tue api e vuoi cambiarle con le falene, puoi scambiare sciame ad ogni livello.

Ladro - Spadaccino

Ehi, amico, se non ti piace sgattaiolare nell'ombra e invece vuoi essere in prima linea nei combattimenti, allora i combattimenti sporchi di un cappa e spada ti offriranno un modo davvero diverso di giocare a Rogue. Gettare sabbia negli occhi dei tuoi nemici ha la possibilità di accecarli e puoi disarmare i nemici lanciando anche la tua arma contro di loro. Inoltre, se attacchi un nemico, non sarà in grado di prendere attacchi di opportunità contro di te se decidi che in realtà non vuoi il fumo.

Stregone - Magia dell'Ombra

Ricordate quando abbiamo parlato del Chierico del Dominio della Morte come il signore supremo dei bordi? Beh, l'unico sfidante a quel titolo è l'oscuro Stregone Magico dell'Ombra, che ottiene il suo potere da Shadowfell. Con la capacità di evitare danni letali, scendendo invece a 1 HP quando si raggiunge lo 0, oltre a essere in grado di teletrasportarsi in penombra o oscurità, evocare un letale segugio dell'ombra e vedere attraverso anche l'oscurità magica, questa sottoclasse è più di un semplice eyeliner nero e magliette ammuffite. Otterrai anche alcuni incantesimi contorti aggiuntivi da aggiungere al tuo Stregone.

Stregone - La lama maledicante

Anche lo stregone Hexblade ottiene il suo potere da Shadowfell, in modo da poter trasformare i nemici umanoidi abbattuti in esseri contorti di Shadowfell. I tuoi incantesimi espansi ti aiuteranno a rimanere in combattimento e infliggere danni aggiuntivi e, quando raggiungi il 10° livello, hai anche una probabilità del 50% di annullare qualsiasi attacco con una reazione. Vorrai anche quasi sicuramente abbinarlo al Patto del Dono della Lama al livello 3 in modo da avere il massimo potenziale in mischia.

Mago - Canto con le lame

Maghi da mischia, chi l'avrebbe mai detto? Con praticamente tutte le scuole di magia già coperte dalle sottoclassi preesistenti del Mago, Larian si è schierata da parte di ciò che ci si aspetterebbe da un Mago e ci ha dato il Canto delle Lame. I cantori delle lame hanno accesso all'azione Canto delle lame, che dà loro bonus per schivare, tiri salvezza sulla costituzione e i loro attacchi corpo a corpo. Inoltre, ci sono alcune animazioni di lancio di incantesimi per quando un mago ha una spada equipaggiata, che sono un bel tocco.

Naturalmente, non abbiamo esaminato tutti gli aggiornamenti che otterrai con queste sottoclassi, ma da questo elenco speriamo che saprai cosa ti aspetta quando sceglierai la sottoclasse per il tuo nuovo Tav o Durge. Quale sceglierai?