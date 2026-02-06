Baldur's Gate sta diventando una serie TV che continua la storia del gioco amato di Larian

HQ

Ci è stato detto recentemente che The Last of Us di HBO potrebbe finire con la sua terza stagione, ma questo non è certo perché la Warner Bros. abbia rinunciato ai videogiochi. In effetti, probabilmente conosciamo il motivo per cui c'è stata incertezza sul numero di stagioni.

Deadline rivela che HBO sta realizzando una serie TV basata su Baldur's Gate. Chi potrebbero mai assumere per realizzare qualcosa con un tale potenziale? Nientemeno che Craig Mazin, il creatore di Chernobyl e co-creatore della serie TV The Last of Us. Mazin è pronto a creare, scrivere, produrre esecutivamente e fare lo showrun di questa trasposizione televisiva, e sembra che abbia ancora molto lavoro davanti a sé.

Lo dico perché Deadline sostiene che la serie continuerà da dove Baldur's Gate III si era interrotta, il che significa che vedremo cosa è successo davvero subito dopo la fine del gioco. Fortunatamente, sembra un grande fan del gioco di Larian Studios:

"Dopo aver dedicato quasi 1000 ore all'incredibile mondo di Baldur's Gate 3, è un sogno che si avvera poter continuare la storia che Larian e Wizards of The Coast hanno creato. Sono un fan devoto di D&D e del modo brillante in cui Swen Vincke e il suo talentuoso team l'hanno adattato. Non vedo l'ora di aiutare a dare vita a Baldur's Gate e a tutti i suoi incredibili personaggi con tutto il rispetto e l'amore possibile, e sono profondamente grato a Gabe Marano e al suo team di Hasbro per avermi affidato questa proprietà incredibilmente importante."

La cattiva notizia è che hanno appena iniziato a lavorare allo show, il che significa che probabilmente dovremo aspettare qualche anno per vedere il risultato. Concludiamo però con un'altra buona conclusione, perché Mazin vuole che alcuni degli attori Baldur's Gate III siano coinvolti in qualche modo.

Cosa ti sembra tutto questo?