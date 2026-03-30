Balenottera megattera arenata per la terza volta sulla costa tedesca

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Una megattera si è arenata per la terza volta in baie poco profonde al largo della costa baltica tedesca, sollevando serie preoccupazioni sulla sua sopravvivenza. La balena maschio lunga circa 10 metri, soprannominata Timmy in onore della spiaggia di Timmendorfer Strand, sembrava debole e malata domenica, con una respirazione ridotta e poca risposta alle imbarcazioni vicine, secondo gli scienziati marini.

Le autorità hanno istituito un'area riservata di 500 metri per permettere alla balena di riposare e potenzialmente liberarsi, ma gli esperti hanno affermato che le condizioni dell'animale stanno peggiorando. Si ritiene che la balena possa essere stata ferita da una rete da pesca e disorientata mentre inseguiva i pesci o a causa del rumore dei sottomarini. Le acque baltiche, prive del sale e dei nutrienti adeguati per le megattere, complicano le loro possibilità di sopravvivenza.

Timmy fu avvistato per la prima volta nel Baltico il 3 marzo e da allora è rimasto bloccato più volte, nonostante sforzi di soccorso che includevano l'approfondimento del canale e la guida attraverso acque tedesche e danesi. Anche se la balena si liberasse di nuovo, si troverà di fronte a un viaggio di 310 miglia per raggiungere acque atlantiche più sicure, rendendo la prognosi "relativamente ridotta", secondo Burkard Baschek, direttore del Museo Marittimo Tedesco.