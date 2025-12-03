Ball x Pit raggiunge 1 milione di copie vendute e annuncia piani per tre aggiornamenti nel 2026

HQ

Lo sviluppatore Kenny Sun Ball x Pit è diventato una sensazione indie fin dal suo lancio recente, e su questo fronte è stato ora confermato che il gioco ha raggiunto una tappa di vendita molto impressionante.

Ci viene detto che il titolo ha ormai venduto oltre un milione di copie e che, per celebrare un momento del genere, l'editore Devolver Digital sta ottenendo Sun per creare ancora più contenuti per il gioco. Questo arriverà sotto forma di tre aggiornamenti pianificati che si estenderanno per tutto il 2026, con nuovi ball, evoluzioni, edifici, personaggi e altro ancora.

Il contenuto esatto di ogni aggiornamento deve ancora essere confermato, ma ci è stato detto che il primo debutterà a gennaio e sarà conosciuto come Regal aggiornamento. Sarà seguito dall'aggiornamento Shadow ad aprile, e anche dall'aggiornamento Naturalist a luglio. Senza dubbio, se questi saranno successi, ne seguiranno altri nella seconda metà dell'anno.

Puoi vedere un anticipo di ciò che aspetta il gioco nel trailer della roadmap qui sotto.