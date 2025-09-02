Balla coi lupi, Miglio Verde e Red Dead L'attore Graham Greene è morto

HQ

L'attore Graham Greene è purtroppo scomparso all'età di 73 anni. Avendo iniziato la sua carriera negli anni '70, Greene è stato un attore nominato all'Oscar per il suo ruolo in Balla coi lupi, in cui ha interpretato Kicking Bird.

Il ruolo di Greene nel western di Kevin Costner del 1990 ha davvero spalancato le porte alla sua carriera hollywoodiana, e ha continuato a recitare in Maverick al fianco di Mel Gibson e Jodie Foster, così come Die Hard with a Vengeance, Il miglio verde, Molly's Game e altri. Ha anche fatto parte di serie televisive più recenti, tra cui Tulsa King e 1883. I fan dei videogiochi conosceranno Greene anche per il suo ruolo di Rains Fall in Red Dead Redemption 2 di Rockstar.

Greene è morto in un ospedale di Toronto il primo settembre dopo una lunga battaglia, dopo una lunga malattia. "Era un grande uomo di morale, etica e carattere e ci mancherà per sempre", L'agente di Greene ha detto a Deadline. "Finalmente sei libero."

RIP Graham Greene.