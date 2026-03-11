Bam Adebayo supera Kobe Bryant con 83 punti segnati in una singola partita, ma con controversie

HQ

Bam Adebayo dei Miami Heat ha superato un record del grande Kobe Bryant, diventando il secondo giocatore a segnare più punti in una singola partita NBA, 83 punti, superando il record di Kobe di 81. È successo in una vittoria per 126-129 contro i Washington Wizards, in cui ha segnato 20 tiri su 43 tentativi e 36 tiri liberi su 43 tentativi.

È solo dietro ai 100 punti segnati da Wilt Chamberlain nel 1962 con i Philadelphia Warriors, un traguardo forse irraggiungibile. Il modo in cui Adebayo - il cui precedente record di punteggio era stato 41 punti, e non era stato selezionato per l'All-Star il mese scorso - ha raggiunto quel record, tuttavia, è stato controverso. Con la partita già decisa e un vantaggio confortevole, e Adebayo a 43 punti all'intervallo, i suoi compagni di squadra "hanno cospirato per metterlo nei tabelli", come ha detto lo stesso reporter NBA Shaun Powell, commettendo fallo su Purpuse per riportare la palla a Adebayo il più possibile.

Anche il manager degli Heat, Erik Spoelstra, si è unito al divertimento. "Gli ultimi sei minuti del terzo quarto e tutto il quarto sono stato un fan. Questa è arrivata dal nulla. Questa ci ha colto di sorpresa. Una volta che è andata avanti, abbiamo capito che potevamo far parte di qualcosa di speciale."

Altrove in NBA ieri sera, Shai Gilgeous-Alexander ha eguagliato un record stabilito da Wilt Chamberlain, segnando oltre 20 punti in 12 partite consecutive. Ha segnato 35 punti, inclusa una tripla da spareggio tre secondi prima della fine, nella vittoria per 129-126 degli Oklahoma City Thunder contro i Denver Nuggets. È a una partita dal superare il record stabilito da Chamberlain tra il 1961 e il 1963, che includeva la famosa partita da 100 punti.