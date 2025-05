Bam Margera si unisce Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 come skater segreto

HQ

A marzo, vi abbiamo detto che Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sembra che sarà un titolo ben caricato, ma manca ancora una cosa: Bam Margera. La vecchia star di Jackass ha avuto tutti i tipi di problemi personali ed è stata licenziata non solo da questa serie di giochi, ma anche dal film Jackass Forever nel 2022.

Solo due settimane dopo, abbiamo appreso che lo stesso Tony Hawk lo trovava inaccettabile e ha chiesto che a Bam fosse permesso di unirsi al gioco, che all'epoca era in gran parte terminato. Hawk ha ottenuto ciò che voleva e Bam è stato portato in studio per essere fotografato e digitalizzato, e in un nuovo video, lo incontriamo e seguiamo il processo.

Quando Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 verrà rilasciato l'11 luglio, Bam sarà quindi incluso come skater segreto. Il gioco è in arrivo su PC, PlayStation, Switch e Xbox ed è incluso con Game Pass.