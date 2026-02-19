Ban da parte dei regolatori britannici Call of Duty: Black Ops 7 Annuncio sostitutivo per "banalizzare la violenza sessuale"

HQ

L'Advertising Standards Agency (ASA) del Regno Unito ha vietato un annuncio per Call of Duty: Black Ops 7, in cui i Sostituers assumono i compiti di agenti di sicurezza aeroportuale. Si ritiene che il contenuto dello spot "banalizzi la violenza sessuale", secondo l'ASA.

La pubblicità, ancora disponibile su YouTube, vede i Replacers (interpretati da Peter Stormare e Nikki Glaser) che assumono i ruoli di due agenti di sicurezza aeroportuale, che si sono dedicati a giocare il nuovo Call of Duty: Black Ops 7. Il trailer parodico mostra i Replacers che fanno un lavoro piuttosto scarso, abusando del loro potere per "maneggiare" un passeggero, e insinuano fortemente un'aggressione non consensuale tramite Stormare che chiede al passeggero di togliersi i vestiti, con Glaser che poi si infila un guanto e dice "è ora dello spettacolo di burattini."

La pubblicità - che riguarda un gioco uscito mesi fa - era stata precedentemente approvata da Clearcast, un'organizzazione di recensioni che esamina gli annunci trasmessi nel Regno Unito. Secondo Game Developer, Clearcast ha imposto allo spot una restrizione temporale affinché non fosse visto da un pubblico più giovane, ma si riteneva che rappresentasse uno "scenario volutamente inverosimile e parodico che non somigliava affatto alle reali procedure di sicurezza aeroportuali."

Anche Activision ha difeso lo spot, affermando che era per un titolo classificato per adulti e quindi poteva usare umorismo rivolto a un pubblico più adulto. L'ASA riceveva comunque denunce da persone che non erano fan della violenza sessuale implicita. Ci sono state anche lamentele secondo cui il consumo di droghe era approvato.

"Poiché lo spot faceva riferimento a una penetrazione non consensuale e lo presentava come uno scenario divertente, abbiamo ritenuto che lo spot banalizzava la violenza sessuale e quindi fosse irresponsabile e offensivo," ha detto l'ASA. "A questo punto, l'annuncio ha violato il Codice CAP (Edizione 12) le regole 1.3 (Responsabilità sociale) e 4.1 (Danno e offesa)." L'annuncio non è più permesso di apparire nella sua forma attuale sui media broadcast, ma dato che Call of Duty: Black Ops 7 è già disponibile, dubitiamo che ci sarà un impatto significativo.