Banane gratis e orari di apertura a mezzanotte - Donkey Kong festeggiato in grande stile da Nintendopusheren

Donkey Kong è tornato. E con il botto!

Il tanto atteso Donkey Kong Bananza è stato rilasciato per Nintendo Switch 2 e le recensioni sono già uscite. E sono certamente degni della grande scimmia.

Su decine di recensioni sul sito Metacritic, la media ponderata è 90/100. Ciò significa che Donkey Kong supera effettivamente il suo vecchio rivale Mario, poiché Mario Kart World ha "solo" un Metascore di 86.

L'interesse è alto anche tra i numerosi fan della serie. Alla fine del mese scorso, IGN ha riferito che Donkey Kong Bananza è stato il gioco più venduto su Amazon grazie ai suoi numerosi preordini.

Uno di coloro che non vedono l'ora di giocare è Mads Jacobsen, che gestisce il negozio di giochi di Copenaghen Nintendopusheren.

"Probabilmente è il gioco per Switch 2 che non vedo l'ora di giocare, dato che gioco principalmente a giochi per giocatore singolo. È stato divertente giocare a Mario Kart World, cosa che ho fatto spesso, ma questo è ciò che non vedevo l'ora di fare. Ora che non abbiamo un gioco di Mario, Donkey Kong è la cosa migliore", dice a Gamereactor.

Donkey Kong è tornato - e in ottima forma! // Nintendo

Sebbene Donkey Kong Bananza non sia un gioco di Mario, il gioco contiene ancora del DNA della serie Super Mario. Il gioco è stato creato dalle stesse persone che ci hanno dato il successo Super Mario Odyssey, ma l'ispirazione non si ferma qui. Donkey Kong Bananza contiene diversi riferimenti ai giochi precedenti della serie, il più importante dei quali è probabilmente il personaggio di Pauline, che ha fatto il suo debutto nell'originale Donkey Kong del 1981.

Un'altra ovvia fonte di ispirazione è l'ultimo gioco Donkey Kong in 3D, Donkey Kong 64, sviluppato dal leggendario Rare e rilasciato per Nintendo 64 nel 1999. E sono questi parallelismi in particolare che hanno contribuito ad aumentare le aspettative di Jacobsen.

"Quello che ricordo meglio sono i giochi per Game Boy. Donkey Kong Land 1, 2 e 3. L'ho giocato anche su Nintendo 64, a cui Bananza probabilmente assomiglia di più. Non vedo l'ora di correre in giro e raccogliere cose. Mi piacciono quei collect-a-thon dei tempi del Nintendo 64".

Ecco come appariva l'ultima volta che abbiamo avuto un Donkey Kong in 3D. Da allora sono successe molte cose. // Nintendo

Forse lo stesso Jacobsen si è sentito un po' come Donkey Kong oggi? In concomitanza con il lancio di Donkey Kong Bananza, il rivenditore Nintendo rimarrà aperto fino a mezzanotte in modo che i clienti possano mettere le mani sul gioco nel momento in cui viene rilasciato. In relazione a ciò, il proprietario del negozio ha pulito il suo costume Donkey Kong e, come se non bastasse, ha comprato un intero mazzo di banane da distribuire ai clienti del negozio.

"Con gli eventi di mezzanotte, puoi giocare un po' e indossare costumi stupidi. Ho anche comprato banane per tutti quelli che vengono. Solo per divertirsi un po' e dare alle persone un'esperienza. Può darsi che non si presentino così tante persone come per Zelda, o quando Switch 2 è stato rilasciato un mese fa. Ma ancora una volta, puoi divertirti un po' e fare un po' di malizia".

Jacobsen afferma che ci sono stati circa 40 preordini per il gioco con ritiro in negozio, ma si aspetta che solo la metà di essi si presenterà, ora che molte persone sono in vacanza estiva.

"Se si presentano 20 persone, direi che è un successo. E se si presentano in meno, è comunque fantastico da tenere".

Il costume di Donkey Kong è stato ripulito e abbellito per il lancio di mezzanotte di stasera. // Nintendopusheren

Sebbene il lancio di Donkey Kong Bananza sia un'occasione gioiosa e il lancio di mezzanotte sia principalmente incentrato sul divertimento e sui giochi, anche Jacobsen ha una preoccupazione.

Microsoft, Sony e Nintendo rilasciano ancora console con unità fisiche, ma le prime due hanno anche sperimentato console puramente digitali sotto forma di Xbox Series S e PlayStation 5 Slim Digital Edition. Nintendo è stata tradizionalmente più cauta e si è attenuta alle versioni fisiche. Ma con il Nintendo Switch 2, hanno ora introdotto il concetto di Game Key Cards, in cui il gioco fisico è in realtà solo una chiave di licenza per il download.

Jacobsen teme quindi che la Nintendo Switch 2 possa essere l'ultima console Nintendo con uscite fisiche significative.

"Hanno in qualche modo saltato la pistola sulle gioie digitali delle Game Key Cards. Ci sono anche sempre più giochi qui in Europa che vengono rilasciati solo come download. Quindi ottieni una scatola, ma è solo una scatola vuota con un codice dentro. Personalmente, penso che sia completamente irrilevante. Temo che Switch 2 possa essere l'ultima console in cui avremo l'opportunità di fare questo tipo di lancio di mezzanotte. Ma per fortuna manca ancora molto tempo prima di allora".